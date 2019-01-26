Bloomberg: İngiltere, ABD'nin baskısıyla Venezüella'ya ait altınları transfer etmedi

Venezüella, aylardır İngiltere Merkez Bankasındaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.
Kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında, silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman, (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız göreceğiz" demişti.
İNGİLTERE GUAIDO'YU DESTEKLİYOR
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da Amerikalı yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezüella’nın meşru lideri olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezüella’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.
VENEZÜELLA'DA 'MEŞRU DEVLET BAŞKANI' KRİZİ
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.
Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezüella'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)