'Zam gelecek diye ilaç satılmıyor'

Kuduz aşısı, şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı gibi hayati önem arz eden birçok ilaç eczanelerde bulunmuyor. Eczacılar bu konuda ilaç firmalarını suçluyor. İlaç firmaları şubat ayında yapılacak kur zammını bekliyor.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, ilaç firmaları euro kurunun 2,69 TL'ye sabitlenmesinden dolayı birçok ilacı piyasaya sokmuyor. Eczacılar ise bu durumdan şikayetçi olurken bazı ilaçların ise yaklaşık 1 yıldır piyasada olmadığını söylüyor.

İlaç firmalarının şubat ayında bekledikleri zamla birçok ilacı piyasaya sürmesi beklenirken bir eczacı, var olan birçok ilacın da yetersiz olduğunu söylüyor: "Gerekli çoğu ilaç yeterli miktarda ne yazık ki piyasada bulunmuyor."

Kuduz aşısı, şeker ilacı, tansiyon ilacı, kalp ilacı gibi en az 140 çeşit ilacın şu an piyasalarda bulunmadığı tahmin ediliyor. Bu ilaçların bulunmamasının sebebi şubat ayında beklenen zam. 2018 yılında Euro kuru 2,69 seviyesindeyken firmalar 2019 yılı için açıklanacak euro kurunu bekliyor. Euro kurunda firmalar anlaşırsa söz konusu ilaçların çoğunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

BAZI İLAÇLAR 1 YILDIR PİYASADA YOK

Çoğu hasta ise eczanelerde ilaç bulamadığı için eczaneleri suçluyor. Eczaneler de durumdan şikayetçi olduklarını söyleyerek raflarda bulunan ilaçların satılmama gibi bir durumu olmadığını, bunun yasal olarak suç olduğunu belirtiyor. Bir eczacı çoğu ilacın sabit kur nedeniyle piyasa sürülmediğini ve bu ilaçlardan çoğunun yaklaşık bir yıldır piyasada bulunmadığını söyledi.

‘BÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ YOK'

Başka bir eczacı ise durumu şöyle anlatıyor: "İlaç firmalarının bir zam beklentisi var. Gerekli çoğu ilaç ne yazık ki piyasada yeterli miktarda bulunmuyor. Bize sadece ilaçların bulunmadığı söyleniyor. Eczacılar ilaçlar meselesinde bir sorun yaşatamaz. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Rafta olan ilaçları hastaya vermeme gibi bir durum söz konusu olamaz. Yasal olarak bu suç sayılır. Bizim ilaçları temin ettiğimiz ecza depoları var. Depolar da bu ilaçları firmalardan temin eder. Bize de ilaçlar gelmediği zaman mecburen ‘yok' demek zorunda kalıyoruz. İlaç saklamak gibi bir şey asla olamaz. Sorumlu üretici ve ithalatçı ilaç firmalarıdır. Tedarikçilerimizden istediğimiz bazı ürünleri bulamıyoruz."