Açlık sınırı 2000 lirayı geçti

Türk-İş, ocak ayında yoksulluk sınırının 6.543 TL, açlık sınırının ise 2.009 TL olduğunu açıkladı. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2.451.97 TL.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2019 yılı Ocak ayı Açlık Yoksulluk Sınırı raporunu açıkladı.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Açlık sınırı aralıkta 1941, yoksulluk sınırı 6323 lira oldu

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.008.66 TL oldu.

Türk-İş'in araştırmasına göre, ocak ayında gıda harcamaları ise aylık yüzde 3.48, yıllık yüzde 24.34 arttı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.542.88 TL.

'HAYAT BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 220 TL DAHA PAHALI'

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Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 2.451.97 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bir ayda 67.50 TL artış gösterdi. Bunda özellikle yaş sebze ürünlerindeki artışın etkisi fazla oldu. Son bir yıl itibariyle —sadece mutfak harcaması için- 393.17 TL daha fazla harcama yapma gereği ortaya çıktı. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için 4 kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre 1.280.70 TL artış gösterdi. Böylece Ocak ayı itibariyle bir önceki aya göre hayat 220 TL daha pahalı duruma geldi.