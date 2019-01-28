Pekcan: Market fiyatlarındaki değişiklik Cumhurbaşkanımızın bile çekmiş, bizim dikkatimizi çekmemesi mümkün değil

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, market fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız" dedi. Pekcan, "Fiyatların değişikliği sizin de dikkatinizi çekiyor mu?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımızın bile çekmiş, bizim çekmemesi mümkün değil" yanıtını verdi.

Gümrük Bakanlığı'nda düzenlenen 'Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni'nde konuşan Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin ticaretin en güvenli ve en kolay yapıldığı ülke olması için çalıştıklarını söyledi.

Pekcan, "Ticareti kolaylaştırmak için çalışırken ülkemizin güvenliğini de ihmal etmiyoruz. Kaçakçılıkla mücadelede yaptığımız yatırımların ve personellerimizin özverili çalışmaları sonucunda 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon TL değerinde kaçakçılık olayını önledik. 46 ton 341 kilogram uyuşturucu yakalandı" açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pekcan, market fiyatlarındaki artışları değerlendirdi.

Pekcan, "Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 81 il valiliklerine yazı göndererek hem İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz hem de Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ile beraber tekrar yerinde uygulamalara, denetimlere başladık. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HAL YASASI UYGULANSA SIKINTILAR ATLATILIR'

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"Fiyatların değişikliği sizin de dikkatinizi çekiyor mu?" sorusuna Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın bile çekmiş bizim çekmemesi mümkün değil. Önemli olan halkın bunu hissediyor olması birinci derecede. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hal Yasası bir an önce devreye girip uygulansa bütün bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız. En kısa zamanda devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz" cevabını verdi.

Pekcan, zincir marketlerin piyasayı dalgalandırdığı iddialarına ilişkin, "Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az yerlerde de vücut göstermesi küçük esnafımızı tedirgin ediyor, bunu kabul ediyoruz" dedi.