İzmirli esnaf: Ben 35 senelik pazarcıyım ve ilk defa bu fiyatlara sebze satıyorum

Milliyet'te yer alan habere göre, Karşıyaka'da çok katlı pazar yeri ve Balçova'da viyadük altında kurulan pazar yerinde etkilerini hissettirdi. İzmir pazarlarında, patlıcanın kilosu 12 TL'ye, dolmalık biber 12- 14 TL'ye, taze soğan 10 TL'ye, ıspanak 8 TL'ye, domates ise 7 TL'ye yükseldi. Sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf, satış yapamamaktan, vatandaşlar ise doya doya sebze yiyememekten dert yandı.
Ispanak satışı yapan esnaf Ahmet Altıntop ise ıspanak fiyatının 5 TL'den 8 TL'ye yükseldiğine değinerek, "Ege ovasının genelini sel bastığından dolayı haliyle çiftçi tarlaya giremedi. Kuru yerlerdeki ürünler de yetersiz kaldı o yüzden fiyatlar yükseldi. Manisa Gediz'de ova su altında kaldığı için fiyatlar yükseldi. Vatandaş bugün almasa da yarın alacak, bunlar temel gıdalar ertelemek mümkün değil" dedi.
Karşıyaka çok katlı pazar yerinde domates satışı yapan esnaf Kenan Oğuz ise Antalya'daki hortum, fırtına ve selin seraları tahrip etmesi nedeniyle domatesin fiyatının 7 TL'ye yükseldiğine dikkat çekerek, "Vatandaş tüketmiyor biz de satamıyoruz. Kilo başı 50 kuruş kar ediyoruz. Bunun nakliyesi, KDV'si de var. Fiyatlar bundan sonraki süreçte de daha yükselir diye tahmin ediyorum" dedi.
Fiyatların çok yüksek olduğundan yakınan Yılmaz Koç, esnafın en fazla kilo başına 1-2 lira kar koyduğunu öne sürerek, "Alan da satan da zorluk çekiyor, mağdur oluyor. Çoğu kişi alamıyor. Temel ihtiyaçlardan olduğu için insanlar alsa da çok az alıyor. Son dönemde birçok mahsulün suyun altında kaldığını biliyoruz, ister istemez fiyatlar da arttı" ifadelerini kullandı.
Pazar alışverişi yapan Saadet Kara ise, 'Salatalık 6-8 TL, kereviz 6 TL olmuş. Alabildiğimizi alabiliyoruz, diğerleri kalıyor. Fiyatlar bizi çok zorluyor. Mecburen ürünlerden az az almak zorunda kalıyoruz" dedi.
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