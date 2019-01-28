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14:00 28 Ocak 2019
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    Enflasyon, pazar, alışveriş

    İzmirli esnaf: Ben 35 senelik pazarcıyım ve ilk defa bu fiyatlara sebze satıyorum

    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Ekonomi
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    Ege Bölgesi'nde birkaç haftadır etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'da fırtına ve hortumlar tarım alanları ve seralara zarar verdi. Antalya'da yetiştirilen mahsuller azalırken pazardaki fiyatları yükseldi. İzmirli esnaf Mehmet Yedikardeş, "Ben 35 senelik pazarcıyım ve ilk defa bu fiyatlara sebze satıyorum" dedi.

    Milliyet'te yer alan habere göre, Karşıyaka'da çok katlı pazar yeri ve Balçova'da viyadük altında kurulan pazar yerinde etkilerini hissettirdi. İzmir pazarlarında, patlıcanın kilosu 12 TL'ye, dolmalık biber 12- 14 TL'ye, taze soğan 10 TL'ye, ıspanak 8 TL'ye, domates ise 7 TL'ye yükseldi. Sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf, satış yapamamaktan, vatandaşlar ise doya doya sebze yiyememekten dert yandı.

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    Havaların soğuması ile son dönemde etkili olan fırtına ve yağışların fiyatları yükselttiğini belirten esnaf Mehmet Yedikardeş, fiyat artışının ürün azalmasından kaynaklandığını belirterek, "Şu anda biber 10 TL'den 12 TL'ye, patlıcan 8 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Tarlalarda ürünler azaldı. Vatandaştan çok tepki alıyoruz. Onlar da şokta biz de şoktayız. Ben 35 senelik pazarcıyım ve ilk defa bu fiyatlara sebze satıyorum. Geçen sene patlıcan 3 TL, biber 5 TL idi. Bu sene bu fiyatların tam iki katına satış yapıyoruz. Biz Antalya'dan sebze getiriyoruz ve Antalya'daki fırtına fiyatları daha da arttıracak ama havalar ısınırsa fiyatlar biraz düşer" dedi.

    Ispanak satışı yapan esnaf Ahmet Altıntop ise ıspanak fiyatının 5 TL'den 8 TL'ye yükseldiğine değinerek, "Ege ovasının genelini sel bastığından dolayı haliyle çiftçi tarlaya giremedi. Kuru yerlerdeki ürünler de yetersiz kaldı o yüzden fiyatlar yükseldi. Manisa Gediz'de ova su altında kaldığı için fiyatlar yükseldi. Vatandaş bugün almasa da yarın alacak, bunlar temel gıdalar ertelemek mümkün değil" dedi.

    Karşıyaka çok katlı pazar yerinde domates satışı yapan esnaf Kenan Oğuz ise Antalya'daki hortum, fırtına ve selin seraları tahrip etmesi nedeniyle domatesin fiyatının 7 TL'ye yükseldiğine dikkat çekerek, "Vatandaş tüketmiyor biz de satamıyoruz. Kilo başı 50 kuruş kar ediyoruz. Bunun nakliyesi, KDV'si de var. Fiyatlar bundan sonraki süreçte de daha yükselir diye tahmin ediyorum" dedi.

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    Artan fiyatlar yüzünden satışların durduğunu söyleyen esnaf Hazret Tekin, "Antalya'daki sel malın bulunmaması yüzünden fiyatları yükseltti. Olay yeni gerçekleşti ancak ürünler ortalama üstüne 1'er TL daha artacak diye düşünüyorum. Biber 10-12, salatalık 5-6 TL'den patlıcan 10-12 TL'den satılıyor. Vatandaş zorlanıyor, 2 TL'lik biber almak zorunda kalıyor" dedi.

    Fiyatların çok yüksek olduğundan yakınan Yılmaz Koç, esnafın en fazla kilo başına 1-2 lira kar koyduğunu öne sürerek, "Alan da satan da zorluk çekiyor, mağdur oluyor. Çoğu kişi alamıyor. Temel ihtiyaçlardan olduğu için insanlar alsa da çok az alıyor. Son dönemde birçok mahsulün suyun altında kaldığını biliyoruz, ister istemez fiyatlar da arttı" ifadelerini kullandı.

    Pazar alışverişi yapan Saadet Kara ise, 'Salatalık 6-8 TL, kereviz 6 TL olmuş. Alabildiğimizi alabiliyoruz, diğerleri kalıyor. Fiyatlar bizi çok zorluyor. Mecburen ürünlerden az az almak zorunda kalıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    fırtına, zam, salatalık, limon, patates, patlıcan, pazar, TL, dolar, hortum, Hazret Tekin, Kenan Oğuz, Mehmet Yedikardeş, Antalya, İzmir, Türkiye
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