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15:35 28 Ocak 2019
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    AVM - Alışveris

    AVM'ler için saat ayarı talebi: 'Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde kapalı olmalı'

    © AFP 2018 / Johannes EISELE
    Ekonomi
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    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışveriş merkezi sayısının son 5 yılda yüzde 27.5 artarak 412'ye çıktığını belirterek, "Tüm esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı" talebinde bulundu.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, hizmete alınan AVM sayısına ve cirolarına bakıldığında, her yıl yüksek artış görüldüğünü belirtti.

    AVM
    © Fotoğraf : AA
    Gelecek yıl 8-10 AVM daha açılacak
    Son 5 yılda AVM cirolarının yüzde 120 artarak 60 milyar liradan 132 milyar liraya çıktığını aktaran Palandöken, "Yine aynı dönemde AVM sayısı yüzde 27.5 artarak 323'ten 412'ye çıktı. Bu yüksek oranlı artışa paralel olarak, esnaf sayısı 1 milyon 572 bin 473'ten 1 milyon 753 bin 213'e, esnaf iş yeri sayısı ise 1 milyon 693 bin 934'ten 1 milyon 886 bin 727'ye yükseldi. Bu da kuralsız şekilde açılan AVM'lerin hızla büyürken, esnafın ise aksine bir büyüme gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

    AVM'lerde berber, kuaför, terzi gibi neredeyse tüm esnaf kollarında iş yapan dükkanlar olduğuna değinen Palandöken, bunların kendi servis araçlarıyla taksici, dolmuşçu gibi şoför esnafın da ekmeğini böldüğünü söyledi.

    Bayramlar, özel günler gibi zamanlarda AVM'lerin kapalı olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Yıl sonunda AVM sayısının 450'ye çıkacağı, 2023'te ciro hedefinin ise 200 milyar lira olacağını öngörüyorlar. Tüm esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı. Bununla birlikte esnafın en çok iş yapması gereken bayramlar, özel günlerde de ziyaretçi akınına uğrayan yine AVM'ler oluyor. Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri geçtiğimiz yıl bayramda AVM'lerin kapalı olacağına dair karar almıştı. Bu kararın tüm belediyelere örnek olmasını istiyoruz" dedi.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Esnaf, AVM, TESK, Bendevi Palandöken, Türkiye
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