AVM'ler için saat ayarı talebi: 'Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde kapalı olmalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, hizmete alınan AVM sayısına ve cirolarına bakıldığında, her yıl yüksek artış görüldüğünü belirtti.
AVM'lerde berber, kuaför, terzi gibi neredeyse tüm esnaf kollarında iş yapan dükkanlar olduğuna değinen Palandöken, bunların kendi servis araçlarıyla taksici, dolmuşçu gibi şoför esnafın da ekmeğini böldüğünü söyledi.
Bayramlar, özel günler gibi zamanlarda AVM'lerin kapalı olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Yıl sonunda AVM sayısının 450'ye çıkacağı, 2023'te ciro hedefinin ise 200 milyar lira olacağını öngörüyorlar. Tüm esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin açılış kapanış saatleri daraltılarak tekrar düzenlenmeli ve kural haline getirilmeli. Esnafın en çok iş yaptığı saatlerde AVM'ler kapalı olmalı. Bununla birlikte esnafın en çok iş yapması gereken bayramlar, özel günlerde de ziyaretçi akınına uğrayan yine AVM'ler oluyor. Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri geçtiğimiz yıl bayramda AVM'lerin kapalı olacağına dair karar almıştı. Bu kararın tüm belediyelere örnek olmasını istiyoruz" dedi.
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