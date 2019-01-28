ABD, Rus alüminyum devi Rusal'a yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, Rus şirketleri Rusal, En+ ve Evrosibenergo şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Demokrat Parti'nin Rus işadamı Oleg Deripaska'nın hissedarı olduğu En+ ve Evrosibenergo şirketlerine yaptırımların devam etmesi yönündeki çağrılarına rağmen Başkan Donald Trump yönetimi, söz konusu 3 şirketi yaptırım listesinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Rus şirketine yönelik yaptırımların Deripaska'nın bu şirketlerdeki doğrudan ve dolaylı hisselerinin azalması ve şirketlerin Deripaska'nın kontrolünden çıkması nedeniyle kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlık, Rus şirketlerin faaliyetleri konusunda benzeri görülmemiş derecede şeffaflık sergilemeyi kabul ettiğini ve kapsamlı denetimlerin, sertifikalandırmaların ve raporlamaların yapılmasına ilişkin talepleri yerine getirdiğini vurguladı.

KARARIN ARDINDAN RUSAL HİSSELERİ UÇTU

ABD'nin Rusal'a yaptırımları kaldırma kararı sonrası şirketin Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 9 artarak, Nisan 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye gördü.

Londra Metal Borsası'dan alüminyum fiyatları ise bu sabah açılışta yüzde 1.4 düştü.