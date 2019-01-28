Konkordato isteyen Garip Tavukçuluk ve 3 milyon civciv için Adana Valiliği devrede

Geçen günlerde konkordato talep eden, bölgenin tavuk ihracatında önde gelen firması Garip Tavukçuluk'un çalışanları ve 3 milyon civarındaki civcivlerin telef olmaması için Adana Valiliği devreye girdi.
Garip Tavukçuluk çalışanları, konkordato talebinin ardından yetkililere seslerini duyurmak için iş yeri önünde toplandı. İş yerlerinin kapanmamasını isteyen işçiler gözyaşı döküp birbirlerine sarılarak teselli olmaya çalıştı.
Haberi alan CHP'li milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ayhan Barut ve Sezgin Tanrıkulu firmaya gelip yetkililer ve işçilerle görüştü.
Görüşmelerin ardından birkaç telefon görüşmesi yaparak işçilere açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "İşletme sahibi ile görüştük. Çalışanlarına borçları olmadığını söyledi. Bu önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de şirketler batınca işçinin parasını bırakır, banka parasını öderler. Doğru iş yapanlara teşekkür etmek lazım ama asıl takdiri siz kazandınız böyle bir günde iş yerinize sahip çıktınız" dedi.
Bulut, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a teşekkür ettiğini belirterek, "Diğer bir teşekkürü Sezgin Tanrıkulu'na ediyorum. Bugün bir panel için buradaydı. Böyle bir olay olunca ‘ben de geleyim' dedi. Sayın bakanı aradı ve onu araması önemli bir kapı açmış oldu. Arkasına da vali bey devreye girmiş oldu. Vali bey ilk adım olarak 3 milyon tavuğun çözüldüğünü tüm tedarikçilere yemlerin gönderildiğini söyledi" diye konuştu.
İşverenlerinin yanında olan firma çalışanlarının endişeli bekleyişi sürüyor.
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