İŞKUR araştırdı: Gelecek 10 yılda en çok hangi mesleklere ihtiyaç duyulacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),her yıl işgücü piyasa araştırması yapıyor. Hangi mesleklerde açık işgücü bulunduğunu göstermesi açısından önemli olan araştırma, gelecekte ön plana çıkacak meslekler konusuna da ışık tutuyor. Araştırma sonuçları, meslek seçmek, yeni bir mesleğe yönelik kendini geliştirmek isteyenlere de fikir veriyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre İŞKUR, 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nı 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 89 bin 324 iş yerini ziyaret ederek gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı hanehalkı iş gücü araştırması veri setinden yararlanılarak işsiz profili çıkartılırken, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında da işverenin talep ettiği eleman ve meslekler ortaya çıkartıldı.

© AA / Arşiv Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Araştırmaya göre, Türkiye iş gücü piyasasında 470 bin kişilik açık iş bulunuyor. İş yerlerinin yüzde 12.6'sı, elemana ihtiyacı olduğunu bildirdi. Eleman ihtiyacı olduğunu belirten işletmelerin 182 bini imalat, 86 bini toptan ve perakende ticaret, 48 bini konaklama ve yiyecek hizmeti, 42 bini de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

DİPLOMAYA DEĞİL PRATİK BECERİ VE TECRÜBE

Araştırmada ziyaret edilen işverenlere, gelecek on yılda en çok ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler soruldu. Şu an pek bilinmeyen bazı meslekler, gelecekte istihdamına en fazla ihtiyaç duyulacak meslekler olarak öne çıktı. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birini de işverenlerin genç personeli işe alırken neleri dikkate aldığı oluşturdu. Diploma en gerilerde yer alırken, işverenin en fazla önemsediği husus pratik beceri ve tecrübe oldu.

Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:

İŞVERENLERİN GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ MESLEKLER

Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı

Robot kaynak operatörü

Bilişim teknolojisi

Elektrikli arabalar için teknik bakımcı

Dil konuşma terapisti

Güneş enerji sistemi teknik personeli

Dijital reklamcılık

Veri tabanı yöneticiliği

ARGE mühendisi

E-ticaret meslek elemanı

Siber güvenlik uzmanı

İnternet televizyonculuğu

Yazılım destek uzmanı

Robot mühendisliği

Üç boyutlu grafik animasyoncu

Mobil yazılımcı

LİSANS VE ÜSTÜ MEZUNLAR İÇİN EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

Öğretmen

Yazılım mühendisi

Ziraat mühendisi

Muhasebeci

Satış elemanı

Makine mühendisi

Bilgisayar mühendisi

Emlak danışmanı

Mimar

İnşaat mühendisi

İŞGÜCÜ PİYASASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

Elektrik ark kaynakçısı

Otomotiv kaporta işçisi

Reklam tabelacı

Remayüz makinesi operatörü/Remayüzcü (Düz örme hazır giyim)

Otomotiv boya ustası

Makine nakışçısı

Makineci (Dikiş)

Ahşap mobilya imalat ustası

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Otomotiv elektrikçisi

İŞVERENLER GENÇ PERSONELİ SEÇERKEN NELERİ ÖNEMSİYOR?

Pratik beceri (Yüzde 72.1)

Tecrübe (Yüzde 44.8)

Teorik beceri (Yüzde 23.1)

Referans (Yüzde 21.7)

Diploma/sertifika (Yüzde 18.2)

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE AÇIK İŞİ EN ÇOK OLAN İLK 10 MESLEK

Yazılım geliştiricisi

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Sistem programcısı

Bilgisayar mühendisi

Yazılım destek uzmanı

Makine mühendisi (ARGE/Aerodinamik)

Bilgisayar programcısı

EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Güvenlik görevlisi

Gazaltı kaynakçısı

Temizlik görevlisi

Şoför (Yük taşıma)

Pazarlamacı

Garson (Servis elemanı)

İnşaat işçisi

Satış danışmanı/uzmanı

Makineci (Dikiş)

EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK

Kaynakçı (Oksijen ve elektrik)

Elektrikçi (Genel)

Makineci (Dikiş)

Garson (Servis elemanı)

Şoför (Yük taşıma)

Satış danışmanı/uzmanı

Pazarlamacı

Gazaltı kaynakçısı

Temizlik görevlisi

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

İstanbul: Remayüz makinesi operatörü/Kaynakçı



© Sputnik / Alexei Danichev Rus kadınlara askeri kariyer yolu açılıyor 10

Tornacı/Sevkiyat görevlisi

İzmir: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi/Kaynakçı



Balıkesir-Çanakkale: Emlak danışmanı/Kaynakçı



Tekirdağ-Edirne-Kırklareli: Otobakım onarıcısı/Kaynakçı



Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova: Otomotiv kaporta işçisi/Boyacı (metal)



Bursa-Eskişehir-Bilecik: Makineci (dikiş)/Sıvacı



Aydın-Denizli-Muğla: Makineci/Plastik doğramacı



Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak: Metal mamuller montaj işçisi/Makine mühendisi



Antalya-Isparta-Burdur: Alüminyum doğramacı/Reklam tabelacı



Konya-Karaman: Gazaltı kaynakçısı/Oto mekanikeri



Adana-Mersin: Kalite kontrolcü-Elektrik ark kaynakçısı



Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir: Gazaltı kaynakçısı/Garson



Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: Elektrik ark kaynakçısı/İnşaat işçisi



© AP Photo / Ted S. Warren Rusya’da yeni bir meslek doğuyor

Terzi/Sıhhi tesisatçı

Şanlıurfa-Diyarbakır: Mobilya cilacısı/Dokuma konfeksiyon makineci



Zonguldak-Karabük-Bartın: Fayans, seramik ve karo döşemecisi/Beton kalıpçısı



Kastamonu-Çankırı-Sinop: Aşçı/Marangoz



Samsun-Tokat-Çorum-Amasya: Ahşap mobilya imalat ustası/Mobilya montajcısı



Kayseri-Sivas-Yozgat: Elektrikçi (genel)/Kaynakçı (oksijen ve elektrik)



Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli: Garson/Makineci



Erzurum-Erzincan-Bayburt: Pazarlamacı/Garson



Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane: Mermer işçisi/Mobilya montajcısı



Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan: Garson/Ön muhasebeci



Van-Muş-Bitlis-Hakkari: Mobilya döşeme işçisi/Mobilya montajcısı



Mardin-Batman-Şırnak: Makine (dikiş)/Ütücü