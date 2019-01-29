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08:37 29 Ocak 2019
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    İŞKUR

    İŞKUR araştırdı: Gelecek 10 yılda en çok hangi mesleklere ihtiyaç duyulacak?

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),her yıl işgücü piyasa araştırması yapıyor. Hangi mesleklerde açık işgücü bulunduğunu göstermesi açısından önemli olan araştırma, gelecekte ön plana çıkacak meslekler konusuna da ışık tutuyor. Araştırma sonuçları, meslek seçmek, yeni bir mesleğe yönelik kendini geliştirmek isteyenlere de fikir veriyor.

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre İŞKUR, 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nı 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 89 bin 324 iş yerini ziyaret ederek gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı hanehalkı iş gücü araştırması veri setinden yararlanılarak işsiz profili çıkartılırken, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında da işverenin talep ettiği eleman ve meslekler ortaya çıkartıldı.

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    © AA / Arşiv
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    Araştırmaya göre, Türkiye iş gücü piyasasında 470 bin kişilik açık iş bulunuyor. İş yerlerinin yüzde 12.6'sı, elemana ihtiyacı olduğunu bildirdi. Eleman ihtiyacı olduğunu belirten işletmelerin 182 bini imalat, 86 bini toptan ve perakende ticaret, 48 bini konaklama ve yiyecek hizmeti, 42 bini de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

    DİPLOMAYA DEĞİL PRATİK BECERİ VE TECRÜBE

    Araştırmada ziyaret edilen işverenlere, gelecek on yılda en çok ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler soruldu. Şu an pek bilinmeyen bazı meslekler, gelecekte istihdamına en fazla ihtiyaç duyulacak meslekler olarak öne çıktı. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birini de işverenlerin genç personeli işe alırken neleri dikkate aldığı oluşturdu. Diploma en gerilerde yer alırken, işverenin en fazla önemsediği husus pratik beceri ve tecrübe oldu.

    Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:

    İŞVERENLERİN GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ MESLEKLER

    • Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
    • Robot kaynak operatörü
    • Bilişim teknolojisi
    • Elektrikli arabalar için teknik bakımcı
    • Dil konuşma terapisti
    • Güneş enerji sistemi teknik personeli
    • Dijital reklamcılık
    • Veri tabanı yöneticiliği
    • ARGE mühendisi
    • E-ticaret meslek elemanı
    • Siber güvenlik uzmanı
    • İnternet televizyonculuğu
    • Yazılım destek uzmanı
    • Robot mühendisliği
    • Üç boyutlu grafik animasyoncu
    • Mobil yazılımcı

    LİSANS VE ÜSTÜ MEZUNLAR İÇİN EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

    • Öğretmen
    • Yazılım mühendisi
    • Ziraat mühendisi
    • Muhasebeci
    • Satış elemanı
    • Makine mühendisi
    • Bilgisayar mühendisi
    • Emlak danışmanı
    • Mimar
    • İnşaat mühendisi

    İŞGÜCÜ PİYASASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

     

    • Elektrik ark kaynakçısı
    • Otomotiv kaporta işçisi
    • Reklam tabelacı
    • Remayüz makinesi operatörü/Remayüzcü (Düz örme hazır giyim)
    • Otomotiv boya ustası
    • Makine nakışçısı
    • Makineci (Dikiş)
    • Ahşap mobilya imalat ustası
    • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
    • Otomotiv elektrikçisi

     

    İŞVERENLER GENÇ PERSONELİ SEÇERKEN NELERİ ÖNEMSİYOR?

     

    • Pratik beceri (Yüzde 72.1)
    • Tecrübe (Yüzde 44.8)
    • Teorik beceri (Yüzde 23.1)
    • Referans (Yüzde 21.7)
    • Diploma/sertifika (Yüzde 18.2)

     

    BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE AÇIK İŞİ EN ÇOK OLAN İLK 10 MESLEK

     

    • Yazılım geliştiricisi
    • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
    • Sistem programcısı
    • Bilgisayar mühendisi
    • Yazılım destek uzmanı
    • Makine mühendisi (ARGE/Aerodinamik)
    • Bilgisayar programcısı

     

    EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER

    • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
    • Güvenlik görevlisi
    • Gazaltı kaynakçısı
    • Temizlik görevlisi
    • Şoför (Yük taşıma)
    • Pazarlamacı
    • Garson (Servis elemanı)
    • İnşaat işçisi
    • Satış danışmanı/uzmanı
    • Makineci (Dikiş)

    EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK

    • Kaynakçı (Oksijen ve elektrik)
    • Elektrikçi (Genel)
    • Makineci (Dikiş)
    • Garson (Servis elemanı)
    • Şoför (Yük taşıma)
    • Satış danışmanı/uzmanı
    • Pazarlamacı
    • Gazaltı kaynakçısı
    • Temizlik görevlisi
    • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

    BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

    İstanbul: Remayüz makinesi operatörü/Kaynakçı

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    Ankara: Tornacı/Sevkiyat görevlisi

    İzmir: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi/Kaynakçı

    Balıkesir-Çanakkale: Emlak danışmanı/Kaynakçı

    Tekirdağ-Edirne-Kırklareli: Otobakım onarıcısı/Kaynakçı

    Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova: Otomotiv kaporta işçisi/Boyacı (metal)

    Bursa-Eskişehir-Bilecik: Makineci (dikiş)/Sıvacı

    Aydın-Denizli-Muğla: Makineci/Plastik doğramacı

    Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak: Metal mamuller montaj işçisi/Makine mühendisi

    Antalya-Isparta-Burdur: Alüminyum doğramacı/Reklam tabelacı

    Konya-Karaman: Gazaltı kaynakçısı/Oto mekanikeri

    Adana-Mersin: Kalite kontrolcü-Elektrik ark kaynakçısı

    Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir: Gazaltı kaynakçısı/Garson

    Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: Elektrik ark kaynakçısı/İnşaat işçisi

    Kindle-E-kitap
    © AP Photo / Ted S. Warren
    Rusya’da yeni bir meslek doğuyor
    Gaziantep-Adıyaman-Kilis: Terzi/Sıhhi tesisatçı

    Şanlıurfa-Diyarbakır: Mobilya cilacısı/Dokuma konfeksiyon makineci

    Zonguldak-Karabük-Bartın: Fayans, seramik ve karo döşemecisi/Beton kalıpçısı

    Kastamonu-Çankırı-Sinop: Aşçı/Marangoz

    Samsun-Tokat-Çorum-Amasya: Ahşap mobilya imalat ustası/Mobilya montajcısı

    Kayseri-Sivas-Yozgat: Elektrikçi (genel)/Kaynakçı (oksijen ve elektrik)

    Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli: Garson/Makineci

    Erzurum-Erzincan-Bayburt: Pazarlamacı/Garson

    Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane: Mermer işçisi/Mobilya montajcısı

    Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan: Garson/Ön muhasebeci

    Van-Muş-Bitlis-Hakkari: Mobilya döşeme işçisi/Mobilya montajcısı

    Mardin-Batman-Şırnak: Makine (dikiş)/Ütücü

    Etiketler:
    kariyer, beceri, diploma, meslek, İŞKUR, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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