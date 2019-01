Pakdemirli: Tarım, savunma sanayisinden daha önemlidir

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Toyota Fabrikası'nda düzenlenen yeni hibrit otomobilin tanıtım programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, program sonrası Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Almanfous Süt Ürünleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretinde yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Hendek ilçesindeki bir otelde Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, iş adamlarının katıldığı 'Mini Sektör' toplantısına katıldı. Toplantıda tarım sektörünün sorunları konuşuldu.

© AA / Abdullah Coşkun Pakdemirli: Evimde kompost yapıyorum

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer. Toprağın ve tarımın siyaseti olmaz. Tarım, savunma sanayisinden daha önemlidir diyorum. Neden savunma sanayisinden daha önemli, çünkü her şeyiniz olabilir, roketleriniz, uçaklarınız olabilir. Her türlü teknolojiniz olabilir ama evde buzdolabı boş ise, insanların karnı açsa burada yapacak bir şey yok. En temel ihtiyacımız tarım. Gıda, bu anlamda tarımın ben her zaman her şeyden daha önemli bir konumda olduğunu söylüyorum" dedi.