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11:11 29 Ocak 2019
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    Şekib Avdagiç- İTO Başkanı

    İTO Başkanı Avdagiç: İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz

    © AA /
    Ekonomi
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    İTO'nun yenilikçi iş fikirlerini ticarileştiren girişimcilik merkezi BTM'nin 9 startup şirketi, 2018'de 42.7 milyon lira yatırım aldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 unicorn startup var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz" dedi.

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) 2018'de yatırımcı karşısına çıkarılan 100'e yakın girişimci içinde 9 startup şirketi, toplam 42.7 milyon lira değerleme ile yatırım almayı başardı.

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    TO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, BTM üye girişimleri içinde yatırım alan yenilikçi iş fikirleri arasında; yapay zekadan topraksız tarıma ve sipariş otomasyonuna kadar birçok farklı girişim yer alıyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "'Unicorn' ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. Ocak 2019 itibarıyla dünyada 311 adet unicorn startup (yeni girişim şirketi) var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz. 2019, Türkiye'nin ilk 'unicorn' şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon'umuzu, kendi Marvel Studios'umuzu oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

    'HEDEFİMİZ EN DEĞERLİ 500 MARKA ARASINA EN AZ BİR TÜRK GİRİŞİMİNİ KOYMAK'

    Gençlerin yenilikçi iş fikirlerine ve hayallerine yatırım yaptıklarını aktaran Avdagiç, "İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak" bilgisini verdi.

    Amazon
    © REUTERS / Darren Staples
    Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Türk markaları ilk 500'e giremedi
    Avdagiç, BTM'nin faaliyetlerine başladığı Mayıs 2017'den bu yana geçen 1.5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

    "BTM, bugüne kadar desteklediği girişim sayısı ve sahip olduğu ağ bakımından Türkiye'nin en büyük girişimcilik merkezidir. Merkez, hali hazırda 120'den fazla girişime ve 300 civarında girişimciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki faaliyetlerimizi Güçlendirilmiş Hızlandırma Kampı, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post-Kuluçka mekanizmalarıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldık. Bunlardan 650'si BTM bünyesinde yer almaya hak kazandı ve merkezin yatırımcı eşleştirmeleri, online eğitim, 7/24 ofis imkanı ve birebir danışmanlık faaliyetlerinden ücretsiz faydalanma fırsatı buldu. Bunlar içinden 100'e yakın girişimciyi yatırımcı karşısına çıkardık. 9 girişim ise toplamda 42.7 milyon TL değerleme ile yatırım aldı."

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    Etiketler:
    unicorn, Marvel, Amazon, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şekib Avdagiç, Türkiye
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