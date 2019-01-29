Demirören Gazetecilik borsadan çıkıyor

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni payların ihraç edilmesinde MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı Borsa tarafından öğrenildiğinde şirketin işlem sırasının kapatılacağı belirtildi.

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Açıklamada, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren ise şirket paylarının borsa kotundan çıkarılacağı ifade edildi.

Diken'in aktardığı habere göre, Demirören Gazetecilik daha önce yaptığı açıklamada, hakim ortak hissesi dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 342 bin 528 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılacağı, iptal edilen paylar karşılığında 342 bin 528 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılacağı, eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde şirket sermayesinin tekrar 105 milyon liraya çıkarılacağını duyurmuştu.

KAP'ta yer alan hissedarlık yapısına göre, mevcut durumda 105 milyon lira sermayeli Demirören Gazetecilik'in yüzde 99.67'si Demirören Medya Yatırımları'na, kalan yüzde 0.33 pay ise diğer hissedarlara ait.

Doğan Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA'nın da olduğu medya grubunu toplamda 916 milyon dolara iktidara yakın Demirören Holding'e satmıştı.