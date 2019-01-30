Merkez Bankası'nın 2019 enflasyon beklentisi yüzde 14.6

Çetinkaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:

— Artan korumacılık eğilimlerinin küresel büyümeye yavaşlatıcı etkisi olacağını öngörüyoruz.

— Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları eylülden itibaren toparlanma eğilimi sergiledi.

— Sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerileme, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu.

— İktisadi faaliyet Ekim raporuna uyumlu şekilde 2018 3.çeyrekte yavaşladı.

— Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı.

— Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.

'ENFLASYON PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ'

— Sıkı para politikası duruşu ve Türkiye'nin risk gerilimindeki düşüşe bağlı olarak kur takası faizleri tüm vadelerde bir önceki rapor dönemine göre geriledi

— Finansal koşullardaki sıkılık devam ederken kredi büyüme hızındaki yavaşlama belirginleşti.

— Enflasyon 2018 yıl sonunda ekim enflasyon tahminleri ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

— Yılın son çeyreğinde yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.

— Fiyatlara davranışlarına ilişkin göstergeler, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin önceki çeyreğe göre azaldığına işaret etti.

— Gıda grubunda yıllık enflasyon yüksek seyrini korudu.

'İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ'

— 2018 yılının 3.çeyreğinde iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci belirginleşti.

— İktisadi faaliyetteki yavaşlama ve reel kur gelişmelerinin etkisiyle cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir.

— 2018 yılının son çeyreğinde talep kompozisyonunda dengelenme belirginleşti.

— İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlik oranı yükseldi.

— Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz.

— Ham petrol fiyatlarına ve ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlar aşağı yönlü güncellendi.

— Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 15.2).

— Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 9.3).