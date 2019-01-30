Merkez Bankası'nın 2019 enflasyon beklentisi yüzde 14.6

Çetinkaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:
— Artan korumacılık eğilimlerinin küresel büyümeye yavaşlatıcı etkisi olacağını öngörüyoruz.
— Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları eylülden itibaren toparlanma eğilimi sergiledi.
— Sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerileme, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu.
— İktisadi faaliyet Ekim raporuna uyumlu şekilde 2018 3.çeyrekte yavaşladı.
— Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı.
— Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.
'ENFLASYON PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ'
— Sıkı para politikası duruşu ve Türkiye'nin risk gerilimindeki düşüşe bağlı olarak kur takası faizleri tüm vadelerde bir önceki rapor dönemine göre geriledi
— Finansal koşullardaki sıkılık devam ederken kredi büyüme hızındaki yavaşlama belirginleşti.
— Enflasyon 2018 yıl sonunda ekim enflasyon tahminleri ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
— Yılın son çeyreğinde yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.
— Fiyatlara davranışlarına ilişkin göstergeler, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin önceki çeyreğe göre azaldığına işaret etti.
— Gıda grubunda yıllık enflasyon yüksek seyrini korudu.
'İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ'
— 2018 yılının 3.çeyreğinde iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci belirginleşti.
— İktisadi faaliyetteki yavaşlama ve reel kur gelişmelerinin etkisiyle cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir.
— 2018 yılının son çeyreğinde talep kompozisyonunda dengelenme belirginleşti.
— İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlik oranı yükseldi.
— Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz.
— Ham petrol fiyatlarına ve ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlar aşağı yönlü güncellendi.
— Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 15.2).
— Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 9.3).
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