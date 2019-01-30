Dolar enflasyon raporu sonrası geriledi

© AA / Raşit Aydoğan Merkez Bankası'nın 2019 enflasyon tahmini yüzde 14.6

Dolar/TL kuru, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası 5.30 seviyesinin altına düştü.

Yılın ilk enflasyon raporu öncesi 5.31 civarında yer alan kur yüzde 0.53 düşüşle 5.2870'de yer aldı. Euro/TL de yüzde 0.50 azalışla 6.0455'te yer aldı.

Merkez Bankası, 2019 enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya indirirken, Başkan Çetinkaya enflasyon ikna edici bir yere gelene kadar para politikasında sıkı duruşun süreceğini ve gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi.