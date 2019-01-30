Albayrak: Milli reyting kuruluşu kurulum süreci görüşüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) üçüncü toplantısı, Bakan Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.
Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları da toplantıda görüşüldü.
Toplantıda, konkordatolarla ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve bunların suistimal edilmemesi için tedbirlerle Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci değerlendirildi.
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