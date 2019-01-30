Avustralyalı ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Giyim ve aksesuar markası Forever New, 2009 yılında girdiği Türkiye'deki operasyonlarını kapatıyor.
Forever New Türkiye, Instagram hesabı üzerinden İngilizce bir açıklamayla, 'üzgün' olduklarını, 30 Ocak'a kadar teslimatların yapılacağını duyurdu. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini belirtti.
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We’re sorry. It is with great sadness that we announce the closing of our Forever New business in Turkey. Thank you to all of our customers, suppliers and friends of the brand. We appreciate your loyalty and support over the years. We thank you for your business and would love for you to stay in touch. Rest assured, any orders placed prior to 30th January will be delivered promptly or fully refunded. For any order inquiries, please email musteri.hizmetleri@forevernew.com.tr You will still be able to shop Forever New via our international website. Thank you again for an amazing journey together. Please stay in touch. You can now follow us on our official Forever New Instagram and Facebook accounts.
Habertürk'ten Alper Öcal'ın aktardığına göre, 2006 yılında kurulan Avustralya merkezli giyim markası, Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Singapur ve Endonezya gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.
Forever New, Türkiye'ye 2009 yılında Saide Grup bünyesinde kurulan ve farklı hedef kitlelere hitap eden birden çok yabancı markayı barındıran Retail Platform tarafından getirilmişti. Birkaç yıl önce Saide Tekstil ile yolları ayrılan Forever New, Retail Two Mağazacılık tarafından işletiliyordu.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropoller başta olmak üzere Türkiye'de pek çok il ve AVM'de hizmet veren Forever New Türkiye'nin operasyonlarına son verme kararının gerekçesi ve mevcut mağazaları ile çalışanlarının durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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