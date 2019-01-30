Kayıt
16:51 30 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Forever New

    Avustralyalı ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

    © Fotoğraf : forevernew.com
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Avustralyalı ünlü giyim markası Forever New, 2009 yılında girdiği Türkiye pazarından çıkıyor. Şirketten yapılan duyuruda, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği ya da para iadesi yapılacağı belirtildi.

    Giyim ve aksesuar markası Forever New, 2009 yılında girdiği Türkiye'deki operasyonlarını kapatıyor.

    Forever New Türkiye, Instagram hesabı üzerinden İngilizce bir açıklamayla, 'üzgün' olduklarını, 30 Ocak'a kadar teslimatların yapılacağını duyurdu. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini belirtti.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    We’re sorry. It is with great sadness that we announce the closing of our Forever New business in Turkey. Thank you to all of our customers, suppliers and friends of the brand. We appreciate your loyalty and support over the years. We thank you for your business and would love for you to stay in touch. Rest assured, any orders placed prior to 30th January will be delivered promptly or fully refunded. For any order inquiries, please email musteri.hizmetleri@forevernew.com.tr You will still be able to shop Forever New via our international website. Thank you again for an amazing journey together. Please stay in touch. You can now follow us on our official Forever New Instagram and Facebook accounts.

    Публикация от Forever New Türkiye (@forevernewturkiye) 30 Янв 2019 в 12:47 PST

    ​Habertürk'ten Alper Öcal'ın aktardığına göre, 2006 yılında kurulan Avustralya merkezli giyim markası, Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Singapur ve Endonezya gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.

    Forever New, Türkiye'ye 2009 yılında Saide Grup bünyesinde kurulan ve farklı hedef kitlelere hitap eden birden çok yabancı markayı barındıran Retail Platform tarafından getirilmişti. Birkaç yıl önce Saide Tekstil ile yolları ayrılan Forever New, Retail Two Mağazacılık tarafından işletiliyordu.

    İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropoller başta olmak üzere Türkiye'de pek çok il ve AVM'de hizmet veren Forever New Türkiye'nin operasyonlarına son verme kararının gerekçesi ve mevcut mağazaları ile çalışanlarının durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

    İlgili konular:

    Türkiye pazarından çıkan teknomarket devi 250 mağazasını kapatıyor
    Zara, 'Türkiye pazarından çıktığı' iddialarını yalanladı
    Etiketler:
    AVM, Tekstil, hazır giyim, Instagram, Forever New, Avustralya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen Global Game Jam (GGJ)
    Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu
    Karikatür
    Maduro: Bolton, Trump'ın bizimle diyalog kurmasını engelliyor
    İnfografik
    Putin ve Erdoğan’ın 2018’deki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet