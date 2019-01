Avustralyalı ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Avustralyalı ünlü giyim markası Forever New, 2009 yılında girdiği Türkiye pazarından çıkıyor. Şirketten yapılan duyuruda, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği ya da para iadesi yapılacağı belirtildi.

Giyim ve aksesuar markası Forever New, 2009 yılında girdiği Türkiye'deki operasyonlarını kapatıyor.

Forever New Türkiye, Instagram hesabı üzerinden İngilizce bir açıklamayla, 'üzgün' olduklarını, 30 Ocak'a kadar teslimatların yapılacağını duyurdu. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini belirtti.

​Habertürk'ten Alper Öcal'ın aktardığına göre, 2006 yılında kurulan Avustralya merkezli giyim markası, Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Singapur ve Endonezya gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.

Forever New, Türkiye'ye 2009 yılında Saide Grup bünyesinde kurulan ve farklı hedef kitlelere hitap eden birden çok yabancı markayı barındıran Retail Platform tarafından getirilmişti. Birkaç yıl önce Saide Tekstil ile yolları ayrılan Forever New, Retail Two Mağazacılık tarafından işletiliyordu.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropoller başta olmak üzere Türkiye'de pek çok il ve AVM'de hizmet veren Forever New Türkiye'nin operasyonlarına son verme kararının gerekçesi ve mevcut mağazaları ile çalışanlarının durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.