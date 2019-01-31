Dolar, Fed sonrası düştü

Dolar kuru, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonda düşüş görene kadar sıkı duruşa devam edileceği söyleminin ardından başladığı düşüşünü Fed'in faizi sabit bırakması ve güvercin mesajlarıyla sürdürdü.

Dün 5.30'larda güne başlayan dolar/TL kuru, TCMB'nin enflasyon raporu sonrası düşüşe geçti. Kur, akşam Fed'in faiz kararı, karar metnindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Powell'ın verdiği mesajlarla 5.20 direncini zorluyor.

© REUTERS / Joshua Roberts FED, faiz kararını açıkladı

Fed, bilanço normalleşmesinde ayarlamaya gitmeye hazırlandığını ve kademeli ek faiz artışı referansını kaldırarak sabırlı olacağını belirtti. "Biz para politikasında duruşumuzun şu anda uygun olduğunu düşünüyoruz" diyen Powell, ülke ekonomisini en iyi şekilde desteklemenin yolunun faiz konusunda "sabırlı" olmaktan geçtiğini söyledi.

Powell, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı yönlü hareket ettireceğine işaret ederek, sabırlı olma süresinin gelecek verilere bağlı olacağını vurguladı. "Komite, ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında bilanço normalleşmesini tamamlamak için her türlü detayda ayarlama yapmaya hazır" ifadesi karar metninde öne çıktı ve risk dengesi ifadesi kaldırıldı.

Dow just broke 25,000. Tremendous news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

Fed kararı sonrası ABD borsalarında ralli yaşanırken, ABD Başkanı Trump da Dow Jones'ta yaşanan yaşanan yükselişi bir Twitter mesajıyla kutladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, 434,90 puanlık (yüzde 1,77) artışla 25.014,86 puandan kapandı.

Standard&Poor's 500 Endeksi, 41,05 puanlık (yüzde 1,55) yükselişle 2.681,05 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 154,79 puan (yüzde 2,20) değer kazanarak 7.183,08 puana çıktı.

Dolar endeksi (DXY) ise Fed kararı 96 seviyelerine yakın 95.21'e indi. Dolardaki güçlü duruş bir nebze kırıldı. Euro/dolar paritesi uzun süre sonra 1.15 üzerine çıktı. Neredeyse tüm para birimleri dolar karşısında değer kazandı.

Dolar kuru 31 Ocak sabahı 5.2190'dan el değiştiriyor. Euro ise 6.01 TL'de.