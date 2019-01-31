Otomobilin küresel satış şampiyonları belli oldu

Tüm dünyada 2018'in en çok satış yapan otomobil üreticileri belli oldu. Bu dönemde 10.76 milyon otomobil ve hafif ticari araç satan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı listenin zirvesinde yer alırken, onu aynı araç gurubunda 10.6 milyon adetlik satış rakamı ile Volkswagen izledi.

Otomobil markalarının geçen yıla dair satış rakamlarını açıklaması ile, küresel rekabette 2018 yılının kazananı belli oldu. Buna göre, tüm dünyada toplam 10.76 milyon otomobil ve hafif ticari araç satan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı geçen yılın satış şampiyonu oldu.

© AFP 2018 / Yasin Akgül ÖTV alınmayacak ürünler belli oldu

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, üç markadan oluşan ittifakı ise 10.6 milyon araç satan Volkswagen izledi. Bu dönemde, 10.39 milyon araç satan Toyota da geçen yılı en çok satış yapan üçüncü marka olarak kapattı.

İLK ÜÇ BASAMAK AYNI KALDI

Ortaya çıkan tablo, son bir yıl içinde sıralamanın değişmediğini gösteriyor. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı 2017'de 10.61 milyon araç satarak Volkswagen'i geçmiş ve ilk kez birinci sırada yer almıştı.

O dönem 10.53 milyon adetlik satış yapan Volkswagen ikinci olurken, 10.2 milyon araç satan Toyota ise yine üçüncü en çok satan marka konumunda olarak karşımıza çıkmıştı.

İTTİFAKIN EN ÇOK SATANI NİSSAN OLDU

2018'in en çok araç satan ismi olan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının satışlarına yakından bakıldığında, ittifakın geçen yılki satışlarında yüzde 1.4 oranında artış yaşandığı görülüyor.

Üçlü ittifakın Japon üreticilerinden Nissan'ın satışları bu dönemde yüzde 2.8 oranında gerileme ile 5.65 milyon şeklinde gerçekleşirken, söz konusu ittifakın diğer bir Japon ortağı Mitsubishi'nin satışlarında ise yüzde 18 artış kaydedildiği anlaşılıyor.

Bu dönemde Mitsubishi 1.22 milyon araç satışına imza atarken, ittifakın Fransız ortağı Renault da satışlarını yüzde 3.2 oranında artırarak 3.88 milyon adede yükseltti. Rakamlar, Nissan'ın global satışlarında bir azalma yaşandığını gösterse de, Japon üreticinin dahil olduğu ittifakın en çok satış yapan markası olduğunu ortaya koyuyor.

AĞIR TİCARİLER SIRALAMAYI DEĞİŞTİRİYOR

2018'in en çok satış yapan markalar sıralamasının, işin içine ağır ticari araç grubu dahil edildiğinde değiştiği görülüyor. Öyle ki, Volkswagen'in 2018 satışları, grubun ağır ticari araç üreticileri Man ve Scania da dahil edildiğinde 10.83 milyon adede yükseliyor.

Aynı şekilde Toyota'nın satışları da Japon marka bünyesinde yer alan ağır ticari vasıta üreticisi Hino ile birlikte 10.59 milyon adet seviyesine çıkıyor.

Sıralamanın değişmesindeki en büyük etken ise, otomobil ve hafif ticari gurubunun lideri olan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakında ağır ticari araç üretiminin yapılmaması olarak karşımıza çıkıyor.

3 MARKANIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

© AA / Otomobil satışları yüzde 42 düştü

Gelecek dönemde yaşanacak gelişmeler, yeni yılın en çok satan markalar sıralamasında etkili olacak. Öyle ki, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un Kasım ayında tutuklanması, Nissan ve Renault arasında soğuk rüzgarlar yaratmış durumda. Nissan yönetiminin ortaklığın yapısından duyduğu rahatsızlığı yüksek sesle dile getirmeye başlaması ise, ittifakın geleceği hakkındaki soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Ghosn'un 20 yıl önce kurduğu ittifaka göre, Nissan Renault'un yüzde 15'ine sahip iken, Renault ise Nissan'ın yüzde 43.4 oranındaki hissesini elinde bulunduruyor. Ayrıca, Nissan'ın Renault Yönetim Kurulu'nda oy hakkı bulunmazken, Renault'un Nissan'ın Yönetim Kurulu'nda oy hakkı bulunuyor. Yıllar içinde Nissan satışlarının Renault satışlarını geçmesi de, Japon markanın rahatsızlığını artırdığı belirtiliyor.

Geçen hafta Renault yönetiminin değişmesi ile birlikte, gelecek günlerde Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının geleceğinin daha çok gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, söz konusu üç markanın izleyeceği yolun 2019'un küresel satış şampiyonunu belirlemede kilit rol oynaması sürpriz olmayacak gibi gözüküyor.