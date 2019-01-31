Dış ticaret açığı yüzde 71 azaldı, ithalatta ilk sırayı Rusya aldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0.2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüzde 28.3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.5 azaldı, ithalat yüzde 1.7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.3 arttı, ithalat yüzde 28.2 azaldı.
AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT ARTTI
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Aralık ayında 1 milyar 205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 712 milyon dolar ile Irak takip etti.
Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Aralık ayında 1 milyar 786 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 720 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 292 milyon dolar ile Çin ve 997 milyon dolar ile ABD izledi.
YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73.8'dir. Aralık ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 44.3'tür.
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