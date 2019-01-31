Türkiye'nin turizm geliri 29.5 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.
Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar oldu.
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