Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hisse satışında kur tartışması

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ortaklarından Astaldi ile yüzde 33 hisse satışı kapsamında görüştüğü Çinli konsorsiyum arasındaki görüşmeler geçiş ücretlerindeki tartışmalar nedeniyle tıkandı.

© Fotoğraf : DHA Osmangazi Köprüsü satılıyor

Bloomberg'in konuyla ilgili 4 kaynağa dayandırdığı habere göre, Astaldi ve Türk ortağı İçtaş, bir grup China Merchants Group öncülüğünde Çinli yatırımcılarla görüşüyor. Görüşmelerin odağında nakde sıkışan İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33'lük hissesinin satışı var. Türk ortak İçtaş hisselerinin bir bölümünün potansiyel satışı da masada.

Bloomberg, köprü satışına taraf olan tüm partilerin geçiş ücretlerine yönelik hesaplamada yılda bir kereye mahsus olarak yapılan kur ayarlamasının dört kez yani her çeyrekte yapılmasını hükümetten talep ettiğini belirtiyor. Taraflar, böylelikle Türk Lirası'ndaki olası dalgalanmaların etkisinin sınırlanmasını hedefliyor.

Sözleşmeye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretinde "1 Ocak tarihindeki dolar kuru esas alınır, TL'ye çevrilir ve bu bir yıl boyunca geçerli olur" ibaresi bulunuyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV olarak belirleniyor.

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Astaldi, mayıs ayındaki yatırımcı toplantısında sermaye artırımı için 350 milyon euro kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve varlık satışı gündeme gelmişti.

Köprüdeki hisselerin satışının düşünülmesine neden olan döviz bazlı kredilerden ötürü zorlanan Astaldi için masadaki bir diğer seçenek de hisselerin Türk ortak İçtaş'a devri. Bloomberg, iki kaynağa dayandırdığı haberinde bu görüşmelerin tıkandığını belirtiyor.