'Unda fiyat artışı yolda'

© AA / Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, 2018'de yüksek kurun etkisiyle un fiyatlarının yüzde 50-55 zamlandığını anımsatan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2018 Haziran'da 78 lira olan un fiyatları, hazirandan sonra 100-105 liraya yükselmişti. Yeni zam keyfi gibi görülüyor. Dolar düşmüşken, yeteri kadar buğday üretimi varken fiyatların neden yükseldiğini anlamadık. Sanayici küçük esnaf kadar sabırlı değil demek ki" diye konuştu.

Fırıncıların maliyetlerini karşılamakta zorlandığını, masrafsız satış yapabilmek için giderlerini kısmaya çalıştığını anlatan Balcı, "Un, akaryakıt, elektrik, su, işçilik ve işletme giderlerimiz ortalama yüzde 30 yükseldi. ‘Giderlerimizi nasıl düşürürüz' diye düşünmeye başladık. En uzak mesafeye ekmek götüren fırıncılara ‘gerekirse çekilin, oradaki fırın versin' diyoruz. Çünkü nakliye masrafları çok arttı. Ya da ‘gün sonunda kalan ekmeğin hesabını iyi yapın' diyoruz; satabileceğin kadar üretmek lazım" dedi.

Öte yandan, İstanbul Fırıncılar Odası'na göre, yakın zamanda ekmeğe zam yok.