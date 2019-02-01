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07:06 01 Şubat 2019
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    İşçi, ekonomi

    İşçi sayısı 6 ayda 709 bin 681 kişi azaldı

    © AA /
    Ekonomi
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    2019 Ocak istatistiğine göre, toplam işçi sayısı temmuz ayına göre 14 milyon 121 bin 664’ten, 13 milyon 411 bin 983’e geriledi.

    Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, artan işsizlik çalışma yaşamı istatistiklerine de yansıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan işçi ve sendikaların üye sayılarını gösteren 2019 Ocak istatistiğine göre, toplam işçi sayısı temmuza göre, 14 milyon 121 bin 664'ten, 13 milyon 411 bin 983'e geriledi. İşçi sayısı 709 bin 681 kişi azaldı.

    Tokyo
    © Sputnik /
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    En fazla işçi azalışı, iktidarın sürekli teşvik ettiği inşaat iş kolunda gerçekleşti. İnşatta işçi sayısı 1 milyon 805 bin 928'den, 1 milyon 259 bin 940'a düştü. Toplam sendikalı işçi sayısı 1 milyon 802 bin 155'ten, 1 milyon 859 bin 38 kişiye yükseldi. İşçi sayısı azaldığı için sendikalaşma oranı da yüzde 12.76'dan, yüzde 13.86'ya yükseldi. Hak-İş yine en fazla üye artıran konfederasyon oldu. Türk-İş'in üye sayısı 958 bin 618'den 16 bin 682 artarak 975 bin 300'e çıktı. Hak-İş'in üye sayısı 29 bin 422 kişi artarak 654 bin 722'den, 684 bin 144'e yükseldi. DİSK'in üye sayısı da 10 bin 860 kişi artarak 160 bin 568'den 171 bin 428'e çıktı.

    En fazla üyeye sahip sendika, yine Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası oldu. Temmuz 2018'de 286 bin 356 üyesi bulunan Hizmet-İş'in üye sayısı 315 bin 199'a çıktı. İkinci sırada Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası, üçüncü sırada DİSK'e bağlı Genel-İş'var.

    ÖRGÜTLÜLÜK ORANI ARTTI

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    © AA / Mustafa Dermencioğlu
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    Hemen hemen bütün iş kollarındaki işçi sayısında düşme oldu. DİSK'e bağlı Genel-İş Örgütlenme Dairesi'nin araştırmasına göre istatistiklerden ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

    • - Kayıtlı işçiler içinde konfederasyonların örgütlülük oranı: Türk-İş yüzde 6.79'dan yüzde 7.27'ye, Hak-İş yüzde 4.64'ten yüzde 5.10'a, DİSK yüzde 1.14'ten yüzde 1.28'e çıktı.
    • - Bir önceki dönem örgütlülük oranı yüzde 12.76 iken, bu dönem yüzde 13.86 oldu. Örgütlülük yüzde 1.10 oranında arttı.
    • - Örgütlenmenin en yoğun olduğu iş kolu geçen dönemdeki (43.46) gibi bu dönem de genel işler iş kolu oldu. (yüzde 45.68). Bu iş kolundaki örgütlülük artışı yüzde 2.22.
    • - En örgütsüz iş kolu geçen dönem inşaat iş kolu iken (yüzde 3.07) bu dönem konaklama ve eğlence işleri iş kolu oldu. (Yüzde 4.27). İnşaat iş kolunda geçen dönem çalışan kayıtlı işçi sayısı 1 milyon 805 bin 928 iken bu dönem 1 milyon 259 bin 940'a düştü.
    • - Bir önceki dönem sendika sayısı 169 iken bu dönem 172'ye çıktı. 6 bağımsız sendika iş kolu istatistiğine dahil edildi. 3 sendika da istatistik dışında kaldı.
    • - Türk-İş'e bağlı 31 sendika, Hak-İş'e bağlı 18 sendika, DİSK'e bağlı 5 sendika yüzde 1 barajını aştı.
    • - Sendikalı işçi sayısı azalışı geçen dönem "banka finans" (Bin 465) iş kolunda olurken, bu dönem "metal" iş kolunda gerçekleşti. (7 bin 638)
    • - İş kollarında sendikalılık artış oranı en fazla "genel işler" iş kolunda oldu. (Yüzde 6.49). En fazla azalış "çimento toprak cam" iş kolunda yaşandı. (Yüzde — 3.60).

     

    Etiketler:
    nüfus, sayım, işçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye
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