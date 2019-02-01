İşçi sayısı 6 ayda 709 bin 681 kişi azaldı

2019 Ocak istatistiğine göre, toplam işçi sayısı temmuz ayına göre 14 milyon 121 bin 664’ten, 13 milyon 411 bin 983’e geriledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, artan işsizlik çalışma yaşamı istatistiklerine de yansıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan işçi ve sendikaların üye sayılarını gösteren 2019 Ocak istatistiğine göre, toplam işçi sayısı temmuza göre, 14 milyon 121 bin 664'ten, 13 milyon 411 bin 983'e geriledi. İşçi sayısı 709 bin 681 kişi azaldı.

En fazla işçi azalışı, iktidarın sürekli teşvik ettiği inşaat iş kolunda gerçekleşti. İnşatta işçi sayısı 1 milyon 805 bin 928'den, 1 milyon 259 bin 940'a düştü. Toplam sendikalı işçi sayısı 1 milyon 802 bin 155'ten, 1 milyon 859 bin 38 kişiye yükseldi. İşçi sayısı azaldığı için sendikalaşma oranı da yüzde 12.76'dan, yüzde 13.86'ya yükseldi. Hak-İş yine en fazla üye artıran konfederasyon oldu. Türk-İş'in üye sayısı 958 bin 618'den 16 bin 682 artarak 975 bin 300'e çıktı. Hak-İş'in üye sayısı 29 bin 422 kişi artarak 654 bin 722'den, 684 bin 144'e yükseldi. DİSK'in üye sayısı da 10 bin 860 kişi artarak 160 bin 568'den 171 bin 428'e çıktı.

En fazla üyeye sahip sendika, yine Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası oldu. Temmuz 2018'de 286 bin 356 üyesi bulunan Hizmet-İş'in üye sayısı 315 bin 199'a çıktı. İkinci sırada Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası, üçüncü sırada DİSK'e bağlı Genel-İş'var.

ÖRGÜTLÜLÜK ORANI ARTTI

Hemen hemen bütün iş kollarındaki işçi sayısında düşme oldu. DİSK'e bağlı Genel-İş Örgütlenme Dairesi'nin araştırmasına göre istatistiklerden ortaya çıkan sonuçlar şöyle: