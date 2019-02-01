'Vatandaş düğünlerde para takmayı tercih ediyor, çeyreğin yerini gram altın aldı'

Altın fiyatlarınında dolara endeksli olarak yaşanan büyük dalgalanma altın talebinin düşmesine neden oldu. Darphane’nin ürettiği ziynet ve sikke altın yüzde 32 azaldı. Vatandaşların düğünlerde yeniden para takmaya başladığı, çeyrek altının yerini gram altının aldığı ifade edildi.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, geçen yıl dolar kurundaki artış ile birlikte altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırdı. Hanehalkı bütçesinin çok üzerine çıkan fiyatlar nedeniyle hediyelik ve tasarruf amaçlı alanın ziynet altını talebi önemli miktarda azaldı. Darphane, 2018'de toplam 30.3 ton ağırlığında 8.2 milyon adet ziynet ve sikke üretimi gerçekleştirdi. Piyasadan gelen talebin 2017'ye göre azalmasıyla adet bazında yüzde 32 daha az sikke ve ziynet altın üretimi gerçekleştirdi.

Tasarruf amaçlı satın alınan ziynet altınları arasında aslan payını alan ‘çeyrek altın' da tahtını iki özel şirketin ürettiği gram ve yarımlık gramlara bıraktı. Diğer yandan kuyumcular, altının hediyelikte bütçeleri aştığına ve düğünlerde TL ve döviz banknot takmanın yeninden yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekiyor. Darphane, 2017'de 7.7 milyon adet çeyrek ziynet altın üretimi gerçekleştirmişti. Geçen yıl ise talebin daralmasıyla çeyrek altın üretimi 4.8 milyon adete düştü.

Gram altın üretimini iki özel şirket gerçekleştirdiği için resmi üretim verilerine ulaşılamıyor ancak piyasadan alınan bilgiye göre, ağustos ayında 450 liraya kadar çıkan çeyrek altınların yerini 1 gramlık ve yarım gramlık altınların aldığı belirtiliyor. 2017'nin son işlem gününde 158.8 lira olan gram altın 2018'i 218.3 liradan kapattı. Gram altın yatırımcısına yüzde 37'lik kazanç sağladı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 2017'de ziynet altınlarda ve bilezik satışlarında önemli bir artış yaşandığını hatırlatarak, vatandaşın 2018'deki fiyat artışları nedeniyle bütçelerini daha düşük hacimli ürünlere ayırmak zorunda olduklarını belirtti. Vatandaşın satın alma eğilimindeki değişimleri değerlendiren Atayık, şöyle devam etti: "Bir çeyrek altın 376 lira, bir aile yazın üç düğüne gitse masrafı 1000 TL'yi geçiyor. Bu nedenle, daha uygun fiyatı olan gram altınlara yöneliyor. Çeyrek altın talebinin düşmesi 1 gram ve hatta 0.5 gram altınlara olan yoğun talepten kaynaklanıyor. Bu gidişle gram altın gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçülecek. Eskiden insanlar çeyrek altın hediye etmeye utanırdı. Şimdi ise fiyatların artmasıyla düğünlerde altın yerine banknot takmak da yaygınlaştı. Vatandaş 400 liraya çeyrek takmaktansa bütçesine uygun 200 TL-300 TL banknot takmayı tercih edebiliyor."

Atayık, geçtiğimiz yıl ağustos ayı başında kuyuma getirilen kredi kartı taksit yasağının sektörde yüzde 40-50 daralmaya neden olduğunun da altının çizdi.

ÜRETİMDE ASLAN PAYINI TAM ALTIN ALDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 2018'de ürettiği altın miktarı bir önceki yıla göre yüzde 28 düşerek, 30.3 ton olarak gerçekleşti. Altın ithalatı ise 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 44 azalışla 202.3 ton oldu. Darphane, 2017'de 41.8 ton ağırlığında 12.1 milyon adet altın üretmişti. Kurum, 2013'ün tamamında ağırlığı 98.8 tonu geçen 27.7 milyon adetten fazla altın üretimiyle, tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Darphane, ziynet ve altın sikke olmak üzere 22 ayar iki tür Cumhuriyet Altını basıyor. Üretimde aslan payını tam altınların aldığı görüldü. Bu dönemde üretilen 30.3 ton altının 8.8 tonunu çeyrek, 3.1 tonunu yarım ve 15.7 tonunu da birlik (tam) altınlar oluşturdu.

'GRAMIN YARISINI TERCİH ETTİLER'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dünyada altın fiyatları düşerken yurtiçinde dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarının rekor kırdığını belirterek, ağustos ortasında 450 lirayı aşan çeyrek altın fiyatlarının vatandaşın bütçesinin çok üzerine çıktığını söyledi. Yıldırımtürk, 2018'de hediyelik takı taleplerinin de 2017'ye göre değiştiğini belirterek, piyasadan şu bilgileri paylaştı: "2017'de her 100 altın alımının 50'si çeyrek, 30'u 1 gramlık altın, 20'si ise yarım altın olurken 2018'de bu denge değişti. Geçtiğimiz yıl altın alımlarının yüzde 50'si 1 gram oldu, yüzde 30'u yarım gram, yüzde 20'si ise çeyrek altın oldu. İnsanlar düğünlerde altın yerine banknotu tercih etti. Altın almak yerine dolar taktılar" dedi.