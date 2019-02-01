Rusya 2018’de altın alımında lider oldu

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, Rusya 2018’de en çok altın satın alan ülke oldu. Rusya’nın aldığı altın miktarı 274.3 tona ulaştı. Türkiye de en çok altın satın alan ülkelerden oldu.

Dünya Altın Konseyi yeni raporunda merkez bankalarının 1967'den beri en çok altını geçen yıl aldığını belirtti. Rapora göre, merkez bankalarının 2018'de satın aldığı altın miktarı 375 ton altının satın alındığı bir önceki yıla kıyasla yüzde 74 daha fazla oldu.

© Sputnik / Ilya Pitalev Bloomberg: Rusya Merkez Bankası altın alımını artırdı

Dünyadaki merkez bankalarının geçen yıl aldığı net altın miktarı 651.5 tona ulaştı. Bu artışın sebebinin jeopolitik ve ekonomik belirsizliğin olduğu belirtilen raporda, Rusya'nın dolar rezervlerine olan bağımlılığını en fazla azaltan ülke olduğu kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, ABD Hazinesi tahvillerinin tamamını satarak yıl içinde 274.3 ton altın satın aldı. Rusya'dan sonra en çok altın satın alan ülkeler ise Türkiye, Kazakistan, Hindistan, Irak, Polonya ve Macaristan oldu.

Türkiye 2018'de altın rezervlerini 51.5 ton arttırdı.