Rusya 2018’de altın alımında lider oldu

Dünya Altın Konseyi yeni raporunda merkez bankalarının 1967'den beri en çok altını geçen yıl aldığını belirtti. Rapora göre, merkez bankalarının 2018'de satın aldığı altın miktarı 375 ton altının satın alındığı bir önceki yıla kıyasla yüzde 74 daha fazla oldu.
Rusya Merkez Bankası, ABD Hazinesi tahvillerinin tamamını satarak yıl içinde 274.3 ton altın satın aldı. Rusya'dan sonra en çok altın satın alan ülkeler ise Türkiye, Kazakistan, Hindistan, Irak, Polonya ve Macaristan oldu.
Türkiye 2018'de altın rezervlerini 51.5 ton arttırdı.
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