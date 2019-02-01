Adanalı giyim devi konkordato ilan etti

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28 Ocak 2019 tarihli kararına göre, ARC Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti ve Alıravcı Tekstil Oyuncak İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti konkordato başvurusunda bulundu. ARC Mağazacılık'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
ARC Mağazacılık, Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde; İstanbul, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, İzmir, Ankara, Bolu, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteriyor.
Şirketin Türkiye genelinde 60'tan fazla mağazası bulunduğu ve 500 personel çalıştırdığı belirtildi.
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