Adanalı giyim devi konkordato ilan etti

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28 Ocak 2019 tarihli kararına göre, ARC Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti ve Alıravcı Tekstil Oyuncak İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti konkordato başvurusunda bulundu. ARC Mağazacılık'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

© Fotoğraf : Twitter Ünlü giyim markası Collezione konkordato istedi

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre, ARC Mağazacılık Adana'nın en çok vergi veren sıralamasında 51. sırada yer alıyor.

ARC Mağazacılık, Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde; İstanbul, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, İzmir, Ankara, Bolu, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteriyor.

Şirketin Türkiye genelinde 60'tan fazla mağazası bulunduğu ve 500 personel çalıştırdığı belirtildi.