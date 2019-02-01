İstanbul'un enflasyonu arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ocak ayı fiyat gelişmelerini açıkladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 1.14 ve yıllık yüzde 18 arttı.

© AA / Raşit Aydoğan Merkez Bankası'nın 2019 enflasyon tahmini yüzde 14.6

Toptan fiyatlarda da aylık yüzde 1.45 ve yıllık yüzde 22.95 yükseliş kaydedildi.

Ocakta perakende fiyatlar önceki aya kıyasla; diğer harcamalar grubunda yüzde 5.49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3.64, gıdada yüzde 2.53, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2.13, ev eşyasında yüzde 1.77 ve konutta yüzde 0.42 artış gösterdi.

Giyimde yüzde 6.22, kültür, eğitim ve eğlencede de yüzde 2.16 düşüş kaydedildi.

TOPTAN FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

Söz konusu ayda toptan fiyatlar ise önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 4.21, inşaat malzemelerinde yüzde 2.01, madenlerde yüzde 1.34, gıdada yüzde 1.17, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.91 ve işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.87 arttı.

Kimyevi maddelerde ise yüzde 0.25 düşüş yaşandı.