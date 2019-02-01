Hazine Bakanlığı'ndan IMF açıklaması: Algı operasyonu

Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye'nin IMF ile masaya oturduğu, kredi görüşmesi yaptığı yönünde çıkan haberler ve yapılan paylaşımlara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
"Türkiye ekonomisi ile ilgili 'kriz' beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.
'TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜDÜR'
Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir."
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