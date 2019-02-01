Burj Al Babas alacaklıları 'projeye devam' dedi

Bolu'da inşa edilen ve sosyal medyada tartışma konusu olan Burj Al Babas adlı projeyi hayata geçiren şirket, yaptığı 732 şato tipi villanın 351'ni Kuveytlilere sattı.
İflas kararıyla birlikte projenin tüm yetkilileri İstanbul 2.İflas Dairesi'ne geçti. İflas Dairesi bugün birinci alacaklılar toplantısı düzenledi. Çağlayan Adliyesi'ndeki seminer salonunda düzenlenen toplantıya çoğunluğu Kuveytli olan 100'ü aşkın alacaklı katıldı. Alacaklılar 224 milyon TL alacak kaydı yaptırdı.
KAYYUM RAPOR: 375 ADET VİLLA SATILMAK ÜZERE BEKLEMEDE
Toplantıda iflas eden projeye atanan kayyumun ön raporu okundu. Raporda, 732 villanın 375 adetinin satıldığı, 357 adetinin satılmak üzere beklemede olduğu belirtildi.
Şirket avukatı söz alarak faaliyet izni verilmesi durumunda projeyi öz kaynaklarından yapacaklarını belirterek, iflas kararı kesinleşene kadar alacaklılardan, şirkete izin vermelerini istedi.
Yapılan oylamada, alacaklılar oy çokluğu ile ikinci alacaklılar toplantısına kadar şirket faaliyetinin devam ettirilmesine karar verdi.
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