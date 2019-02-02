Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir şirket Venezüella'dan üç ton altın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Noor Capital adlı şirket, geçtiğimiz hafta Venezuela Merkez Bankası'ndan üç ton altın aldığını, ancak bu ülkedeki siyasi kriz çözülünceye kadar bir sonraki alımları durdurduğunu açıkladı.

Daha önce Reuters, Caracas'taki üst düzey bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, Venezüella Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde BAE'ye 15 ton altın satmayı planladığını duyurmuştu.

Noor Capital, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Noor Capital, herhangi bir yasa dışı veya yasaklanmış işlem gerçekleştirmedi. Noor Capital, 21 Ocak'ta uluslararası normlar ve yerel yasalara uygun olarak Venezüella Merkez Bankası'ndan 3 ton altın aldı" ifadelerine yer verdi.

Noor Capital, Venezüella Merkez Bankası ile ilişkilerinin ticari anlaşmalar kapsamında olduğunu, ancak bu ülkedeki siyasi kriz çözülünceye kadar bir sonraki alımları durdurduğunu vurguladı.

Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz, ülkedeki altın rezervlerinin kaderini de gündeme getirdi ve bu konuyla ilgili farklı iddialar içeren haberler yayılmaya başladı. Rusya Merkez Bankası, kasasında Venezüella'ya ait 30 ton altın olduğu ve daha sonra Dubai'ye ihraç ederek elde ettiği parayı Caracas'a teslim ettiği iddialarını reddetti.