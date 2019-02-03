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12:44 03 Şubat 2019
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    Halkbank

    Kamu bankalarının görev zararları ikiye katlandı

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Ekonomi
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    Kamu bankalarının görev zararları son 4 yılda ikiye katlanırken, 2018'de Hazine'ye aktardıkları temettü (kâr payı) sıfır oldu. Ziraat Bankası 2.3 milyar TL, Halkbank 1.3 milyar TL görev zararı açıkladı.

    Hazine ve Maliye bakanlıklarının verilerine göre, Ziraat Bankası'nın 2018'deki toplam görev zararı 2.3 milyar TL olurken, bu rakam Halkbank için 1.3 milyar TL oldu.

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    Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, iki bankanın merkezi yönetim bütçesinden karşılanan toplam görev zararı 2018'de 3.6 milyar olarak gerçekleşti.

    İki bankanın Hazine'ye aktardığı temettüye bakıldığında ise; 2017'de Hazine'ye 250 milyon TL temettü aktaran Ziraat Bankası için 2018'de bu rakamın sıfır olduğu görüldü.

    Habere göre, Halkbank da 2018'de Hazine'ye temettü aktarmadı. 2014 yılında Ziraat Bankası ile Halkbank toplam görev zararı 1.6 milyar TL olurken, bu rakam 2015'te 2 milyar TL, 2016'da 2.6 milyar TL, 2017'de 3.2 milyar TL oldu.

    Aynı dönemde Ziraat Bankası'nın Hazine'ye aktardığı temettü 2014'te 106 milyon TL, 2015'te 106 milyon TL, 2016'da 230 milyon TL, 2017'de 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

    TELEKOM DA SIFIR ÇEKTİ

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    2005 yılında yüzde 55'lik hissesi Oger Telekom'a satılan ve yüzde 25'i Hazine'ye ait olan Türk Telekom da 2017 ve 2018'de Hazine'ye hiç temettü aktarmadı.

    Telekom, Hazine'ye 2014'te 245 milyon TL, 2015'te 495 milyon TL, 2016'da 226 milyon TL temettü aktarmıştı.

    Türk bankalarından aldığı krediyle Telekom'u satın alan Lübnanlı Hariri ailesi, borçlarını ödeyemeyince hisselerini bankalara devretmişti.

    Etiketler:
    Oger Grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Telekom, Halkbank, Ziraat Bankası, Türkiye
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