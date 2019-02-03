Çamlıca Camii projesindeki Hedef Yapı iflas etti

İstanbul merkezli inşaat firması Hedef Yapı'nın, 3 ay kadar önce konkordato için başvuru yaptığı mahkemeden iflas kararı çıktı.
Emlakpencerem.com'da yayımlanan habere göre, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2018/1179 sayılı kararı kapsamında üç ay süre verilen Hedef Yapı için süre sona erdi.
Mühlet sonrasında Mahkemece Hedef Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi.
Hedef Yapı, 23 Eylül 1997 tarihinde 500 bin TL sermaye ile Fatih Kalpakçı, Tunis Kalpakçı ve Erkan Özdemir ortaklığında kurulmuştu.
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