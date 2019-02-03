Çamlıca Camii projesindeki Hedef Yapı iflas etti

Ekonomik sıkıntılardan iflas eden inşaat firmaları arasına biri daha eklendi. Çamlıca Camii, Dünya Ticaret Merkezi ve Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı başta olmak üzere birçok önemli projede yer alan Hedef Yapı'nın iflası resmiyet kazandı.

İstanbul merkezli inşaat firması Hedef Yapı'nın, 3 ay kadar önce konkordato için başvuru yaptığı mahkemeden iflas kararı çıktı.

© REUTERS / Murad Sezer Çamlıca Camii'ni yapan firma da konkordato ilan etti

Mahkeme tarafından üç aylık mühlet tanınan Hedef Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Emlakpencerem.com'da yayımlanan habere göre, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2018/1179 sayılı kararı kapsamında üç ay süre verilen Hedef Yapı için süre sona erdi.

Mühlet sonrasında Mahkemece Hedef Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi.

Hedef Yapı, 23 Eylül 1997 tarihinde 500 bin TL sermaye ile Fatih Kalpakçı, Tunis Kalpakçı ve Erkan Özdemir ortaklığında kurulmuştu.