Hangi faturaya hangi 'bedel' yansıtılıyor?

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, su tüketim bedeli, atık su bedeli, dağıtım bedeli, bağlantı bedeli, güvence bedeli, okuma bedeli, açma kapama bedeli, TRT bedeli gibi kalemlerle birlikte hayatımız 'bedel' oldu.
Vatandaşların faturalarına yansıtılan bazı 'bedeller' şöyle:
Elektrik faturası: Elektrik faturalarında, elektriğin santrallerdeki üretim maliyetine denk gelen elektrik birim enerji fiyatının dışında dağıtım bedeli, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gelirlerinin büyük bir kalemini oluşturan TRT bedeli, gelirin belediyelere aktarıldığı belediye tüketim bedeli, sayaç okuma bedeli, açma-kapama bedeli ve sayaç bedeli yer alıyor.
Su faturası: Su faturalarında da vatandaş tam 3 farklı bedel ödüyor. Bunlar arasında bakım bedeli, sayaç okuma bedeli ve çevre tüketim bedeli bulunuyor.
Telefon ve uçak: Vatandaşlar telekomünikasyon hizmeti için telsiz kullanım bedeli ödüyor. Seyahatte havayolunu tercih edenler de uçak bilet fiyatları içinde havaalanı vergisi ve hizmet bedeli ödüyor. Ev telefonu ve interneti borcundan dolayı kapatıldıktan sonra tekrar hizmete açılan kullanıcılar da 25 TL açma bedeli ödüyor.
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