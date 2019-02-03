Litresi 10 milyon dolar: Akrep zehri Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak

İlaç sanayisinde kullanılan, litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına 'çok yüksek katma değeriyle' katkı sunması bekleniyor.

Girişimcileri destekleyen 40 melek yatırımcının Eskişehir'de kurduğu Albila şirketi, akreplerin zehrini topluyor, bilimsel araştırmalar yaparak seruma dönüştürüyor.

Akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına 'çok yüksek katma değeriyle' katkı sunması beklenirken, ünlü İngiliz yayını Financial Times da Albila'nın heyecan uyandıran faydalı iş fikri ve hikayesini sayfalarına taşıdı.

AA'nın aktardığı habere göre, Albila Genel Müdürü Sedef Korkmaz, Türkiye'de iş birlikleriyle girişimlere destek vererek projelerin hayata geçirilmesinde ilk ve öncü örneği olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Korkmaz, akrep zehrinin ilaç sektörüyle ilgili ticari bir işe dönüşmesi fikrinin, Şirketortağım Melek Yatırımcı Ağı üyelerinden Emine Sabancı Kamışlı'ya ait olduğunu ifade etti.

Akrep zehrinin, akrep sokmalarına karşı antiserum üretiminde kullanıldığını anlatan Korkmaz, "Bunun yanı sıra hayvan zehirleri tıp araştırmalarında yoğunlukla Ar-Ge amaçlı kullanılmaktadır. Akrep ve yılan zehirleri ilaç endüstrisi için oldukça kıymetli maddelerdir. Pazarın büyüklüğünü ifade edebilmek oldukça güç" diye konuştu.

İLK SATIŞ YILIN SONUNDA

Albila Genel Müdürü Korkmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile sanayi-üniversite iş birliğini hayata geçirmeyi başardıkları için bu kenti tercih ettiklerini belirterek, hazırlıkların tamamlanmasıyla hem Türkiye hem de hedef yurt dışı pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Korkmaz, "Ürünümüzün süreçleri tamamlamasıyla birlikte 2019 sonuna doğru satışlarımız planlanmaktadır" dedi.