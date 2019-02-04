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09:06 04 Şubat 2019
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    İnternet, alışiveriş, e-ticaret

    İnternetten alışveriş yapanlara uyarı: Bazı siparişleriniz gecikebilir

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    Ekonomi
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    Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in yeni yılını kutlamaya başlamasıyla birlikte küresel ticarette durgunluk başladı. Ali Express gibi e-ticaret siteleri, sipariş veren müşterilerine gecikmelerin olacağını bildirmeye başladı.

    Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Çin'in en önemli bayramlarından olan ve resmi olarak 5 Şubat tarihinde kutlanacak yeni yıl nedeniyle küresel piyasalarda tedarik zincirinde bozulmalar meydana geldi. Domuz yılını yaşayacak olan Çin'de milyonlarca Çinli tatile gitmek için harekete geçti. Yaklaşık olarak 14 gün sürecek tatil nedeniyle sanayi ve perakende sisteminde aksamalar yaşanıyor.

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    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    Özellikle daha uygun fiyata satılan ürünlerin olduğu Ali Express gibi e-ticaret siteleri, sipariş veren müşterilerine Çin Yeni Yıl tatili nedeniyle gecikmelerin olacağını bildirmeye başladı.

    TEDARİK VE TESLİMATLAR BEKLİYOR

    Çinli e-ticaret sitesi Ali Express 31 Ocak 2019 ile 13 Şubat 2019 tarihinde yapılan alışverişlerde aksamalar olabileceğini, tedarik ve teslimat zincirinin uzun sürebileceğini duyurdu. Böylece 14 gün boyunca alışveriş işlem süresi uzatılmış olacak.

    ÜRÜNLER GEMİYLE GELİYOR

    Çin'den yapılan alışverişlerde ücretsiz teslimat seçeneği seçildiğinde ürünler gemiyle yola çıkıyor. Ortalama olarak 15 gün içinde alınan ürünler teslim ediliyor. Bazı seçeneklerde ise uçakla kargoyla da gönderim sağlanıyor ancak bu alışverişlerin kargo ücreti yüksek oluyor.

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    ASYA PİYASALARI DA KAPALI OLACAK

    Çin'de Domuz Yılı kutlanacak olması nedeniyle hisse ve para piyasaları da 12 Şubat'a kadar kapalı olacak.

    ÇİN YENİ YILI NEDİR?

    Çin Yeni Yılı, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivalidir. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali'ne kadar sürmektedir. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya düşmektedir.

    Etiketler:
    gecikme, kargo, sipariş, alışveriş, internet, Ali Express, Çin
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