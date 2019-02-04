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10:47 04 Şubat 2019
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    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon

    Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı: Ocakta 1.06, yıllık 20.35

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Tüketici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 1.06 ve yıllık yüzde 20.35 seviyesinde yükseldi. Aylık en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Ocak 2019'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.16 arttı.

    İlaç, ağrı kesici, hap
    © REUTERS / Srdjan Zivulovic
    'Sağlık sektöründe enflasyon yüzde 30 düzeylerinde'
    Antalya'da etkili olan fırtınanın seralara zarar verdiği bir ortamda beklenti aylık yüzde 1.12 ve yıllık yüzde 20.47 artış yönündeydi. Enflasyon önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0.40 ve yıllık yüzde 20.30 olmuştu.

    Aylık en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3.62, sağlıkta yüzde 3.56, eğlence ve kültürde yüzde 3.18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1.07 artış gerçekleşti.

    Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3.10 ile konut oldu.

    GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 30.97 OLDU

    Yıllıkta da en fazla yükseliş yüzde 30.97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla; çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29.63, ev eşyası yüzde 29.07, eğlence ve kültür yüzde 23.15 ve lokanta ve oteller yüzde 19.89 artış gösterdi.

    Alkol
    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
    Alkollü içkide vergi yüzde 13.4 arttı
    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Ocak'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0.18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.21 artış kaydedildi.

    Ocak 2019'da endeksteki 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

    Etiketler:
    Tütün, Giyim, TÜFE, Gıda, içecek, Enflasyon, TÜİK, Türkiye
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