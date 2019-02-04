Albayrak: Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atılan adımların meyvelerini verdiğini belirterek, "Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerji üretimine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yerli kaynaklarla yapılan enerji üretiminin rekor kırdığını söyleyen Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/RHz9A1D4z6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 февраля 2019 г.

​ZİRAAT BANKASI'NI TEBRİK ETTİ

Albayrak ayrıca, Ziraat Bankası'nın Türkiye'nin en değerli bankası olmasını da Twitter'dan yayınladığı mesajla tebrik etti.

Albayrak, "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance'in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye'nin en değerli bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum" dedi.