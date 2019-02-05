Rusya ekonomisi yaptırımlara rağmen 6 yılın en büyük büyüme oranına ulaştı

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya ekonomisi 2012’den beri en yüksek büyüme oranlarına ulaştı. Büyüme oranı geçtiğimiz yıl yüzde 2.3 oldu.

Rosstat'a göre Rusya'da GSYİH ise 2017'de yüzde 1.6, 2018'de ise yüzde 0.7 oranında arttı ve böylece 103.6 trilyon rubleyi (1.6 trilyon dolar) buldu.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Putin, Rusya’nın ekonomik büyüme hedefini açıkladı

Rusya Ekonomi Bakanlığı, daha önceki hesaplamalarında ekonomideki büyümeyi yüzde 2 olarak tahmin etmişti. Dünya Bankası'nın tahminleri de bu yöndeydi. Yüzde 2.3'lük büyümeyle tahminlerin üzerine çıkılmış oldu.

EN KÂRLI OLANLAR OTELCİLİK VE GIDA SEKTÖRLERİYDİ

Rosstat'ın verilerine göre mali ve sigorta sektörlerinden başka otelcilik ve gıda sektörü yüzde 6'lık büyüme oranıyla en kârlı sektörler oldu. İnşaat ve madencilik de sırasıyla yüzde 4.7 ve yüzde 3.8 büyüyerek ekonomik büyümeye önemli katkıda bulundular.

© AFP 2018 / Alexander NEMENOV ‘Rusya uluslararası güç dengeleriyle ekonomisi arasında denge kuruyor'

Tarım sektörü ise, geçtiğimiz yılın ekim ayında büyük gelişme göstermesine rağmen, yılı yüzde 2 gerileme ile tamamladı.

YAPTIRIMLAR SONRASI ÜÇ YIL ARKA ARKAYA BÜYÜME YAKALANDI

Bu verilere göre Rusya, geniş yaptırımların uygulamaya konulduğu 2015'deki yüzde 2.5'luk gerilemenin ardından üç yıl arka arkaya büyüme oranları yakalamış oldu.

Rusya ekonomisinin büyümesi geçtiğimiz yıldaki yüzde 2.3'lük oranın üzerine son defa 2012'de çıkmış, yüzde 3.7'yi görmüştü.

© AFP 2018 / Alexander NEMENOV IMF: Rusya ekonomisi canlanmaya başlayacak

Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde Rusya ekonomisinin 2018'deki büyüme oranını yüzde 1.6 olarak duyurmuş, bu yıl büyümenin yavaşlayarak yüzde 1.5'e düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Dünya Bankası'nın tahminine göre Rusya'da GSYİH artışının da 2020 ve 2021'de yüzde 1.8 dolaylarında olması bekleniyor.

‘ALMANYA VE İNGİLTERE'Yİ GERİDE BIRAKIP EN BÜYÜK 5. EKONOMİ OLACAK'

Çok uluslu Standard Chartered bankasının yayınladığı uzun vadeli büyüme tahminlerine göre, önümüzdeki yıl Rusya'nın Almanya ve İngiltere'yi geçerek dünyanın en büyük 5. ekonomisi olması bekleniyor.