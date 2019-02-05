Rusya ekonomisi yaptırımlara rağmen 6 yılın en büyük büyüme oranına ulaştı

Rosstat'a göre Rusya'da GSYİH ise 2017'de yüzde 1.6, 2018'de ise yüzde 0.7 oranında arttı ve böylece 103.6 trilyon rubleyi (1.6 trilyon dolar) buldu.
EN KÂRLI OLANLAR OTELCİLİK VE GIDA SEKTÖRLERİYDİ
Rosstat'ın verilerine göre mali ve sigorta sektörlerinden başka otelcilik ve gıda sektörü yüzde 6'lık büyüme oranıyla en kârlı sektörler oldu. İnşaat ve madencilik de sırasıyla yüzde 4.7 ve yüzde 3.8 büyüyerek ekonomik büyümeye önemli katkıda bulundular.
YAPTIRIMLAR SONRASI ÜÇ YIL ARKA ARKAYA BÜYÜME YAKALANDI
Bu verilere göre Rusya, geniş yaptırımların uygulamaya konulduğu 2015'deki yüzde 2.5'luk gerilemenin ardından üç yıl arka arkaya büyüme oranları yakalamış oldu.
Rusya ekonomisinin büyümesi geçtiğimiz yıldaki yüzde 2.3'lük oranın üzerine son defa 2012'de çıkmış, yüzde 3.7'yi görmüştü.
Dünya Bankası'nın tahminine göre Rusya'da GSYİH artışının da 2020 ve 2021'de yüzde 1.8 dolaylarında olması bekleniyor.
‘ALMANYA VE İNGİLTERE'Yİ GERİDE BIRAKIP EN BÜYÜK 5. EKONOMİ OLACAK'
Çok uluslu Standard Chartered bankasının yayınladığı uzun vadeli büyüme tahminlerine göre, önümüzdeki yıl Rusya'nın Almanya ve İngiltere'yi geçerek dünyanın en büyük 5. ekonomisi olması bekleniyor.
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