AK Parti'nin bugünkü meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devredilmesini yeniden gündeme getirdi.
Erdoğan'ın ifadelerinin ardından güne yükselişle başlayan İş Bankası hisseleri değer kaybetti.
İş Bankası'nın saat 12.05'te 5.95 TL olan hisse fiyatı saat 12.20'de 5.90 TL'ye, 12.53'te 5.59'a düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP hisselerinin Hazine'ye devredileceğini ekim ayında dile getirmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de karara destek vermişti. Ancak bu yönde çıkarılacağı söylenen yasa tasarısı Meclis'e gelmemiş ve konu o dönem için kapanmıştı.
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