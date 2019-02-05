ABD Rusya’yı DTÖ normlarını ihlal etmekle suçladı

ABD Ticari Temsilcisi’nin Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesindeki taahhütleri ile ilgili hazırladığı rapora göre Washington, Moskova’nın örgütün normlarını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini düşünüyor.

Rusya’nın özellikle açık piyasa kurallarından uzaklaştığı, ayrıca ABD menşeili mal ve hizmetlerin ihracatını engellediği kaydedilen raporda, şöyle dendi:“Eğer ABD, Rusya’nın DTÖ çerçevesindeki taahhütlerine uygun hareket etmediğini tespit ederse, konuyu çözmek ve Rusya pazarlarını ABD’den ihracata açık kalmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri araştıracak ve uygulayacak.

Ukrayna’daki 2014 olaylarından sonra Moskova ile ikili ilişkilerin kesilmesinin, ABD’li yetkililerin Washington’ın kaygılarını doğrudan görüşme imkânlarını kısıtladığı, Amerikan büyükelçiliğinin toplantı taleplerine ise çoğu durumda yanıt gelmediği kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Malların Rusya’ya ihracatı sorun olmaya devam ediyor. ABD, Rusya’nın gümrük vergileriyle ilgili taahhütlerini yerine getirip getirmediğini dikkatle takip etmeye devam ediyor, fakat görünüşe göre ticaretin önüne en büyük engelleri yaratanın gümrük önlemleri değil.”

Rusya’dan ihracat kurallarının da ABD’li yetkililerin memnuniyetsizliğine yol açtığı ifade edilen raporda, Rusya’nın ihracat kısıtlamalarına tabi tutulabilecek sözde önemli ürünlerin listesini koruduğu vurgulandı ve gereklilik halinde DTÖ’den 'zorlayıcı eylemler' talebinde bulunulacağı vurgulandı.