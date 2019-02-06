Albayrak: Gıda fiyatlarına karşı haftaya önemli adımlar atacağız

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" dedi.

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan: Gerekirse gıda fiyatlarına ayarı biz çekeceğiz

2018 yılında bütçe disiplininin yüzde 2'lerde gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Albayrak, cari dengenin son 16 yılın en güçlü oranını gösterdiğine işaret etti. Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin tutturulacağını kaydetti. Büyüme hedefi açısından bir risk görmediğini belirten Albayrak "Yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturacağız" dedi.

Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" ifadesini kullandı. Güçlü adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Albayrak "Yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yıl sonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonu da da değinen Albayrak "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu" dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Albayrak gıda terörü yorumlarına katıldığını kaydeden Albayrak "Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim birileri bunu spekülatif olarak kullandı" görüşünü dile getirdi. Sebze fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olacağını belirten Albayrak "Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta açıklayacağız. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

'FED'İN ALDIĞI POZİSYON 2019 İÇİN İMKÂN YARATTI'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin tutumunu da değerlendiren Bakan Albayrak "Fed'in aldığı pozisyon 2019 için imkan yarattı. Bu manada süreç devam edecek. Uluslararası piyasadan likidite imkanları artacak. Türkiye daha fazla pay alacak" diye konuştu.

Türkiye'nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Albayrak "Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı ortada. Ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF Arjantin'e girdi durumu ortada" görüşünü dile getirdi.

Bankacılık sektörünün Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yaşananlara bakıldığında bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığını belirten Albayrak "20 milyar dolar civarında kredi yapılandırması yapıldı. Bankacılık sektörünün bilançoları gayet iyi. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sermaye yeterlilik oranı ile 2018 yılını kapattık. Müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakın iyileşme görüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak "Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile daha fazla. Son üç ayda 10 puana yakın bir iyileşme var. Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak. Dengelenme süreci bunu beraberinde getirecek" dedi.

Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili sorulara da "Merkez Bankası kurumsal ve bağımsız yapısı içinde karar verir" yanıtını verdi.

Dönemsel vergi teşviklerinin ekonomideki hassas dönemleri dengeli yönetme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak "Çok geniş kapsamlı bir vergi reformu konusunda çalışıyoruz. Vergi artırarak azaltarak gelir artırılmaz, bütüncül bakmak lazım" diye konuştu.

'İŞ BANKASI HİSSELERİNİN HAZİNE'YE DEVREDİLMESİ POZİTİF ETKİ YAPAR'

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Albayrak şöyle konuştu:

- İş Bankası konusunda siyasi bir zemini var bir de teknik zemini var. Meclis bu konuda bir atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar. Zaten başarılı bir banka değişiklik olursa bilanço ve kurumsallık açısından pozitif bir etki olacaktır. İş Bankası, Türkiye'nin en başarılı bankalarından biri sahiplik ve bilanço olarak daha güven verici bir yapısı olur, piyasa açısından da pozitif bir etki yapar.

'EYT GÜNDEMİMİZDE YOK'

Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.

'DAVOS BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDE POZİTİF GEÇTİ'

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Davos'taki temaslarını da değerlendiren Albayrak "Davos beklentilerimizin çok ötesinde pozitif geçti" dedi.

'PİYASAYLA KAVGA ETMEYECEĞİZ AMA DÜKKANIN DA ANAHTARINI VERMEYECEĞİZ'

Hal yasasının seçim sonrasına kalacağını belirten Albayrak "Piyasayla kavga etmeyeceğiz ama dükkanın da anahtarını vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.