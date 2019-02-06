Albayrak: Gıda fiyatlarına karşı haftaya önemli adımlar atacağız

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" dedi.
Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" ifadesini kullandı. Güçlü adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Albayrak "Yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız" diye konuştu.
Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yıl sonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonu da da değinen Albayrak "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu" dedi.
'FED'İN ALDIĞI POZİSYON 2019 İÇİN İMKÂN YARATTI'
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin tutumunu da değerlendiren Bakan Albayrak "Fed'in aldığı pozisyon 2019 için imkan yarattı. Bu manada süreç devam edecek. Uluslararası piyasadan likidite imkanları artacak. Türkiye daha fazla pay alacak" diye konuştu.
Türkiye'nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Albayrak "Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı ortada. Ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF Arjantin'e girdi durumu ortada" görüşünü dile getirdi.
Bankacılık sektörünün Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yaşananlara bakıldığında bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığını belirten Albayrak "20 milyar dolar civarında kredi yapılandırması yapıldı. Bankacılık sektörünün bilançoları gayet iyi. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sermaye yeterlilik oranı ile 2018 yılını kapattık. Müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakın iyileşme görüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak "Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile daha fazla. Son üç ayda 10 puana yakın bir iyileşme var. Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak. Dengelenme süreci bunu beraberinde getirecek" dedi.
Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili sorulara da "Merkez Bankası kurumsal ve bağımsız yapısı içinde karar verir" yanıtını verdi.
Dönemsel vergi teşviklerinin ekonomideki hassas dönemleri dengeli yönetme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak "Çok geniş kapsamlı bir vergi reformu konusunda çalışıyoruz. Vergi artırarak azaltarak gelir artırılmaz, bütüncül bakmak lazım" diye konuştu.
'İŞ BANKASI HİSSELERİNİN HAZİNE'YE DEVREDİLMESİ POZİTİF ETKİ YAPAR'
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Albayrak şöyle konuştu:
'EYT GÜNDEMİMİZDE YOK'
Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.
'DAVOS BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDE POZİTİF GEÇTİ'
'PİYASAYLA KAVGA ETMEYECEĞİZ AMA DÜKKANIN DA ANAHTARINI VERMEYECEĞİZ'
Hal yasasının seçim sonrasına kalacağını belirten Albayrak "Piyasayla kavga etmeyeceğiz ama dükkanın da anahtarını vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
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