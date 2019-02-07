'2003-2018 yılları arasında 52 milyon 250 bin ton buğday ithal edildi'

2003-2018 yılları arasında 14.1 milyar dolar değerinde 52 milyon 250 bin ton buğday ithal edildiği kaydedildi.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, 2003-2018 yılları arasında 52 milyon 250 bin tonluk buğday ithalatına tam 14 milyar 100 milyon dolar ödendiği ve cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı ifade edildi.

Söz konusu rakama ilişkin olarak açıklamalarda bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, buğdayın ana vatanı olan Türkiye'de rekor seviyede ithalat yapılmasının bir utanç belgesi olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet ülke tarımına AKP kadar kötülük etmedi. Yaptıkları ‘milli tarım' değil ‘ithal tarım'dır. Yabancı üreticileri sevdikleri kadar çiftçimizi sevselerdi bu ülkede üretim rekorları kırılırdı" diyen Sarıbal, şöyle devam etti:

— 2018'de üreticiden tonuna 800-900 TL vererek almadıkları buğdayı yurt dışından 1300-1350 TL'ye ithal ediyorlar. Bugün üretici tarlasına taban gübresini eksik atarak veya hiç atmadan ekim yaptı. Üst gübre konusunda kararsız. Acilen prim desteğinin artırılması lazım.