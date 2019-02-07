ILO Türkiye Direktörü Özcan: 1 milyon Suriyeli çalışabilecek durumda

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, çalışmaları hakkında bir grup gazeteci ve akademisyenin sorularını yanıtladı.

© REUTERS / Scott Audette/File Photo Trump'ın konuşmasına rakibi Gabbard'ın davetiyle Suriyeli Kürt lider de katıldı

Özcan, ILO'nun küresel araştırma raporuna göre, tüm dünyada yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının giderek yükseldiğini, emeklilik yaşındaki toplam dünya nüfusunun 3'te 1'nin emeklilik aylığından yoksun olduğunu belirtti. Özcan, emeklilerin çalışanlara oranını gösteren aktif / pasif dengesinin Türkiye'de sürdürülebilir bir oranda olmadığını vurguladı. Türkiye'de kasım ayı itibarıyla 1 emekliye 1.89 çalışan düşerken, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 1 emekliye 4 aktif çalışan olması gerektiğine dikkat çekti.

ÇALIŞAN ANNELERİN ÜCRETİ DÜŞÜK

ILO'nun küresel ücretler raporuna göre cinsiyete dayalı ücret farklılığının yüksek olduğunu kaydeden Özcan, dünyada kadınların erkeklerden yüzde 20 oranında daha düşük ücret aldığını, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 12 olduğunu söyledi. Özcan, buna karşılık Türkiye'de çalışan annelerin, emsallerine göre yüzde 30 daha düşük ücret aldıklarını belirtti. ILO'nun Suriyeli mültecilere yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Numan Özcan, mültecilerin en çok yaşadığı 10 ilde 3 ayaklı strateji ile çalışma yürüttüklerini anlattı.

© Sputnik / Bassel Shartouh Suriyeli oyuncu: Estetik ameliyatlara karşıyım

Suriyelilerin dil becerilerinin artırılması, istihdamda daha çok yer bulabilmelerinin sağlanması, iş güvenliği ve sosyal güvenlik hakları konusunda eğitilmesi, yeni işlerin yaratılması, KOBİ'lerin Suriyeli istihdam kapasitelerinin artırılması gibi çalışmaları olduğunu kaydeden Özcan, iş piyasasını bozmadan işe girmelerinin sağlanması ve kayıtlı çalışmalarının önemine dikkat çekti. Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 60 bin olduğunu vurgulayan Özcan, 3.6 milyon Suriyelinin yarısının çalışma yaşında; bunlardan 1 milyonunun iş gücü piyasasına girebilecek durumda olduğunu ifade etti.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME HAKKI

Numan Özcan, dünyada bazı mesleklerin hızla kaybolması ve yeni mesleklerin ön plana çıkması dolayısıyla ILO'nun yaşam boyu öğrenmenin çalışanlar için bir hak olarak tanınmasını istediğini belirtti. Yeni beceriler kazanması gereken işçilerin bu geçiş süreçlerinde desteklenmesi gerektiğini kaydeden Özcan, cinsiyet eşitliği, doğumdan ölüme herkes için genel sosyal koruma ve evrensel emek garantisinin de ILO'nun üzerinde durduğu konular olduğunu ifade etti.

© AA / Ali Balıkçı Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısını açıkladı

Özcan, İstanbul'daki 3. havalimanının inşaatında meydana gelen ölümlü iş kazaları ve kazaları protesto eden bazı işçilerin tutuklanmasıyla ilgili olarak ILO'nun hükümete mektup yazdığını söyledi. Özcan, hükümetin cevap mektubu yazdığını belirtirken, içeriğine ilişkin bilgi vermedi.