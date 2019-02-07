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13:10 07 Şubat 2019
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    Berat Albayrak

    Bakan Albayrak açıkladı: Ziraat Bankası'ndan seracılık kampanyası

    © AA / Aytaç Ünal
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belediyelerin sebze-meyve satışına gelecek hafta başlayacağını söyledi. "Gıdada işleyiş için sahada olacağız. Seracılık da kamuda yer alacak" diyen Albayrak, "Ziraat Bankası yarın seracılık kampanyası açıklayacak" ifadesini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

    Marketlerde gıda fiyatlarının fahiş oranda arttığına dikkati çeken Albayrak, "Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir değil. Son bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Ama vatandaşımız çözümsüz olmadığını görecek. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor" diye konuştu.

    'SERACILIK DA KAMUDA YER ALACAK'

    Albayrak, gıdada işleyiş için sahada olacaklarını belirterek "Seracılık da kamuda yer alacak. Ziraat Bankası yarın seracılık yatırımlarıyla ilgili paket açıklayacak. Ziraat Bankası düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen seracılık kredisi sunacak" açıklamasında bulundu.

    'HAYALPEREST DEĞİLİZ, GERÇEĞİ DOĞRU OKUYACAĞIZ'

    Sebze ve meyve fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi
    © Fotoğraf : DHA
    Sebze ve meyve fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi
    Albayrak, şubat ayının ocaktan çok daha iyi olacağını belirtti. "Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

    — Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor… Neden… Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz.

    'YENİ BAŞARI HİKAYESİNİ TÜM TÜRKİYE OLARAK YAZACAĞIZ'

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Bir fırsat dönemi olarak bu süreci okuyoruz. Biz ülkemizin üretim genç ve dinamik iş gücü maliyet ve pazar gibi özellikleri iyi değerlendirerek cazibe merkezlerinden yükselen yıldızı haline geleceğiz. Her tehdit bir fırsattır söylemine girdiğimizde iki ülkenin yaşadığı bir ticari çatışma üçüncü ülkeler için bir pazar fırsatı demektir.

    — Son 5 senedir ertelemek zorunda kaldığımız yapısal sistemsel dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Bugün sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin, ihracatçılarımızın sorunlarını biliyoruz. Mevcut bir akılla tüm sorunlara çözüm üretmeye devam ediyoruz devam edeceğiz.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Merkez Bankası: Enflasyonu sebze-meyve fiyatlarındaki artış yükseltti
    - Şubat ayı, bankacılık likiditesinden ocak ayından daya iyi olacak. Şubat, mart, nisan ve mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likitide açısından çok rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz. Bankalarımız, BDDK, Bankalar Birliği ile görüşüyoruz. Korku ve kaygıların yaşandığı 2018'in son çeyreğindeki hava dağılmaya başladı. Tüm paydaşlarımızla çok daha etkin neticeler alacağız. Hayalperest polyannacı değiliz. Birileri felaket tellalığı yapıyor.

    — İhracata ne dediler? Düşmeye başlayacak dediler; bu ezberler nasıl bozuluyor. 33 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülke haline geldik. Bu tablo, yılın her geçen gününde daha da iyileşecek. Tüm kamu kurumları, bankalarımız finanasal mimari içindeki tüm paydaşlar, iş dünyası temsilcileri örgütlerimiz çok yoğun iletişim ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz.

    Patates ve havuçları müzik aletlerine dönüştüren Çinliden 'sebze müziği'
    © Ruptly .
    Patates ve havuçları müzik aletlerine dönüştüren Çinliden 'sebze müziği'
    - Bahsettiğim yeni başarı hikayesi için bugün buradan çok güçlü motivasyon ve sinerjiyle buradan ayrılacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz.

    — Enflasyonla mücadelede arzu ettiğimiz düşüş sürecini gıda tarafı dışında net bir şekilde ortaya koyduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 yılına da umutlu bir giriş yaptık. Son 20 yılın en yüksek tek ayı geldi gıdada. Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı enflasyon ocakta aylık yüzde —0,43, yıllık yüzde 18.85 olacaktı.

    — Bununla ilgili gerekli tedbirler noktasında güçlü tutumumuzu özellikle gıda alanında atacağımız adımlarla daha da güçlendireceğiz. Fırsatçıların milletin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

    — Hal yasasında profesyonel bir dönüşüm çok yakında başlayacak. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetinde vatandaşlarımıza sunacağımız adımları görmeye başlayacağız.

    Meyve, sebze
    © AA /
    Meyve ve sebze alışverişine 'cep'ten denetim: Kavun artık koklanmayacak
    - Gıdada işleyiş için sahada olacağız. Seracılık da kamuda yer alacak. Ziraat Bankası yarın seracılık yatırımlarıyla ilgili paket açıklayacak. Ziraat Bankası düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen seracılık kredisi sunacak.

    — Yurt dışı borçlanma performansınız güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin risk primi 300'ü kırdı ama yeterli değil.

    — Geçtiğimiz yıl yüzde 5,6 oranında gerçekleşen cari açığın milli gelire oranı da bu yıl, önümüzdeki ay muhtemelen netleşecek. Cari açık rakamı yeni ekonomi programında yüzde 4 civarında belirlediğimiz oranın çok çok altında gelecek.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    'Ekimden sonra meyve sebze cep yakacak, ‘Ucuza yiyeceksiniz’ demek vatandaşı kandırmak olur'
    'BELEDİYELER SEBZE-MEYVE SATIŞINA HAFTAYA BAŞLAYACAK'

    — Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir değil. Son bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Ama vatandaşımız çözümsüz olmadığını görecek. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor.

    Etiketler:
    meyve, sebze, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası, Berat Albayrak, Türkiye
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