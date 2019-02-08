Ziraat Bankası'ndan seracılara 2 yıl geri ödemesiz, 7 yıl vadeli kredi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seraların üretiminin artırılması ve yeni seraların kurulmasını amaçlayan kredi paketini açıkladı.

© AP Photo / Rahmat Gul Tanzim satış için ürün alımına başlandı: Kâr yok, yalnızca nakliye maliyeti

Seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyleyen Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz. Kredi paketi faizi yüzde 8.25 olacak" dedi.

Aydın, "Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteği var" açıklamasında bulundu.

Aydın, kredi paketinin bugünden itibaren uygulamaya alındığını söyledi.