Standard&Poor’s ve Fitch’in ardından Moody’s de Rusya’nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın kredi notunu BA1 seviyesinden, yatırım yapılabilir seviyesine (BAA3) yükseltti. Kuruluşun açıklamasında, “Rusya’nın derecesinin yükseltilmesi, son yıllarda ekonomiyi güçlendirmek için alınan tedbirlerin olumlu bir yansıması” denildi.

'RUSYA’NIN ŞOKLAR KARŞISINDAKİ KIRILGANLIĞI AZALDI'

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND S&P, Rusya'nın kredi notunu yükseltti

Açıklamada bu durumun, devletin finans kuruluşlarının ve dış göstergelerinin güvenilirliğini ve ülkenin yaptırımlar da dahil ‘şoklar’ karşısındaki kırılganlığının azaldığını gösterdiği vurgulandı. Moody’s, açıklamasında, ‘yeni olası yaptırımların etkisinin, ülkenin kredi profiline ciddi hasarlar vermeden kontrollü bir şekilde tutulduğunu’ belirtti. Ancak Moody’s yetkilileri, Rusya ekonomisinin petrol fiyatlarına olan bağımlılığının hâlâ ciddi bir sorun olduğuna inandıklarını kaydetti.

RUSYA: GECİKMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE DOĞRU KARAR

© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA Fitch, Rusya'nın kredi notunu teyit etti

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Moody’s’in kararını ‘gecikmiş olmakla birlikte doğru’ diye niteledi. Siluanov şu ifadeleri kullandı: “Rusya’nın ekonomi politikasının göz önündeki başarılarının Moody’s tarafından doğru şekilde değerlendirildiğine memnunum. Şu anda dünya çapındaki üç kredi derecelendirme kuruluşu da müşterilerine ülkemizde yatırım yapmalarını salık veriyorlar.”

Standard & Poor’s, ocak ayında yaptığı değerlendirmede yatırım seviyesini BBB- olarak tespit etmiş, ancak ekonominin istikrarlı olduğunu vurgulamıştı. Fitch de Rusya’nın uzun vadeli yatırım notunu pozitif öngörülü BBB- olarak açıklamıştı.