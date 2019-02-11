Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası açıldı

Şubenin açılışına katılan Japonya'nın Riyad Büyükelçisi Tsukasa Uemura, Sumitomo Bank'ın dünyanın en büyük bankaları arasında yer aldığını ve finans konusunda büyük deneyime sahip olduğunu söyledi.
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Uemura, açılan bu ilk şubeyle ülkeye daha fazla Japon yatırımcının gelmesini ümit ettiğini belirtti.
Suudi Arabistan 2014 petrol fiyatlarının düşmesi üzerine ülkeye yeni yatırımları çekmek amacıyla yabancı bankların şubelerinin açılması için gerekli icraatlarda kolaylıkları sağlama yönünde adımlar attı.
Suudi Arabistan'da 12 yerel, 13 yabancı banka bulunuyor.
اقتصادي / افتتاح أول فرع لبنك ميتسوى سوميتومو المصرفي الياباني بالمملكةhttps://t.co/4WIKaZohNI pic.twitter.com/Q3m6PMqxZJ— Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) February 11, 2019
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