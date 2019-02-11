‘Yüksek kur ve faiz otomobile erişimi zorlaştırdı’

Otomotiv pazarında geçen yılın ikinci yarısında başlayan ve ÖTV indirimine karşın bu yılın ocak ayında da devam eden azalış dikkati çekerken, söz konusu düşüşün özellikle yüksek faiz oranları ve kurdaki hareketlilikten kaynaklandığı belirtiliyor.
Otomotivde uygulanan ÖTV indirimine karşın satışlardaki azalış dikkati çekti.
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılı analiz etmeden 2019 ile ilgili yorum yapmanın zor olduğunu belirterek, bu yılın 2018'in bir uzantısı olduğunu söyledi.
2018'in 3. çeyreğinde de kur atağının makro göstergeleri bozduğunu ve 3. çeyreğin yüzde 50 civarında daralmayla geçtiğini aktaran Erce, "Hatta eylül-ekim aylarında küçülme yüzde 70'leri aştı. Bu süreç içerisinde hükumetimiz, sektörümüzün yanında oldu ve Kasım 2018 itibarıyla ÖTV'de bir indirime gitti. Onun olumlu yansımalarını gördük. Çünkü kur atağı ve akabindeki faizdeki yükselişle beraber 2018'le ilgili beklentimiz 575 bin adetlere kadar gerilemişti. Bu destek sayesinde otomotiv pazarı yılı 640 bin adet seviyesinde kapattı" ifadelerini kullandı.
ÖTV İNDİRİMİNİN OLUMLU KATKISINA RAĞMEN YÜKSEK FAİZLER OLUMSUZ ETKENLERDEN
Hayri Erce, 2019'a bakıldığında ise ÖTV indiriminin devam ettiğini ve bunun sınırlı olmakla birlikte pazara olumlu katkısının olduğunu dile getirdi.
2019'un bir dengelenme yılı olarak görüldüğüne işaret eden Erce, şunları kaydetti:
‘YÜZDE 2'LERİN ÜZERİNDEKİ RAKAMLARLA TÜKETİCİ BORÇLANMAK İSTEMİYOR'
ODD Genel Koordinatörü Erce, 1 milyon adet seviyesindeki satış döneminde faiz oranlarının aylık yüzde 1'lerin altında, 0.98-0.99 seviyelerinde bulunduğuna dikkati çekti.
Faizlerin bu seviyelere inmesi halinde tüketicinin, rahat finansman imkanıyla yeniden araç alımına devam edeceğini belirten Erce, "Ama yüzde 1'lerin üzerine çıktığında, hatta şu anda yüzde 2'lerin üzerindeki rakamlarla maalesef tüketici borçlanmak istemiyor. Ne kadar zamanda olur, onu Merkez Bankası'nın politikaları belirleyecek ama faiz oranlarının normalleşmesi otomotiv pazarının da canlanmasını sağlayacak en önemli faktör" diye konuştu.
‘PAZAR KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ'
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