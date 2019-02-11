Kayıt
12:07 11 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Otomotiv

    ‘Yüksek kur ve faiz otomobile erişimi zorlaştırdı’

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    181

    Otomotivde uygulanan ÖTV indirimine karşın satışlardaki azalışın genel olarak faizlerin yüksek seyrinden ve kurdaki hareketlilikten kaynaklandığı belirtiliyor.

    Otomotiv pazarında geçen yılın ikinci yarısında başlayan ve ÖTV indirimine karşın bu yılın ocak ayında da devam eden azalış dikkati çekerken, söz konusu düşüşün özellikle yüksek faiz oranları ve kurdaki hareketlilikten kaynaklandığı belirtiliyor.

    Otomotiv
    © AA /
    Türkiye, Avrupa otomotiv satışlarında 8. sırada
    ODD verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 59.02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.74 azalarak 10 bin 979 adet oldu.

    Otomotivde uygulanan ÖTV indirimine karşın satışlardaki azalış dikkati çekti.

    ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılı analiz etmeden 2019 ile ilgili yorum yapmanın zor olduğunu belirterek, bu yılın 2018'in bir uzantısı olduğunu söyledi.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    ÖTV alınmayacak ürünler belli oldu
    Erce, 2015 yılında Türkiye otomotiv iç pazarının yaklaşık 1 milyon satış adedine ulaştığını ve 3 yıl bu seviyede kalmayı başardığını ifade ederek, "2018'e de girerken 900 bin civarında bir beklentimiz vardı. İlk çeyrek bunu destekler şekilde geçti ve yüzde 2 büyüdü. 2. çeyrekte kurlar ve faizde bir miktar yukarı yönlü hareket başlamıştı ve 2. çeyreği yüzde 20 daralmayla kapattık" diye konuştu.

    2018'in 3. çeyreğinde de kur atağının makro göstergeleri bozduğunu ve 3. çeyreğin yüzde 50 civarında daralmayla geçtiğini aktaran Erce, "Hatta eylül-ekim aylarında küçülme yüzde 70'leri aştı. Bu süreç içerisinde hükumetimiz, sektörümüzün yanında oldu ve Kasım 2018 itibarıyla ÖTV'de bir indirime gitti. Onun olumlu yansımalarını gördük. Çünkü kur atağı ve akabindeki faizdeki yükselişle beraber 2018'le ilgili beklentimiz 575 bin adetlere kadar gerilemişti. Bu destek sayesinde otomotiv pazarı yılı 640 bin adet seviyesinde kapattı" ifadelerini kullandı.

    ÖTV İNDİRİMİNİN OLUMLU KATKISINA RAĞMEN YÜKSEK FAİZLER OLUMSUZ ETKENLERDEN

    Hayri Erce, 2019'a bakıldığında ise ÖTV indiriminin devam ettiğini ve bunun sınırlı olmakla birlikte pazara olumlu katkısının olduğunu dile getirdi.

    2019'un bir dengelenme yılı olarak görüldüğüne işaret eden Erce, şunları kaydetti:

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
    'Otomotivde ÖTV ve KDV indirimleri çarkları döndürdü, istihdamı korudu'
    "Hazine ve Maliye Bakanı'mızın işaret etmiş olduğu 2019, dengelenme yılı olacak. O dengelenme sürecinde bunları ekonomik aktivitenin daralmasıyla yaşıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde en önemlisi, hem kurlardaki artış hem de faizlerdeki yükseliş nihai tüketicinin otomobile erişimini zorlaştırdı. Yani, nihai tüketici otomobil almaktan hızla uzaklaştı. Bunun etkilerini yaşıyoruz. Şu anda ÖTV indiriminin olumlu katkısı olmasına rağmen faizlerin yüksek seyri maalesef en önemli iki olumsuz etkenden biri. Yani, bir tanesi dengelenme sürecindeki ekonomik aktivitenin yavaşlaması, ikincisi de yüksek faiz oranları…"

    ‘YÜZDE 2'LERİN ÜZERİNDEKİ RAKAMLARLA TÜKETİCİ BORÇLANMAK İSTEMİYOR'

    ODD Genel Koordinatörü Erce, 1 milyon adet seviyesindeki satış döneminde faiz oranlarının aylık yüzde 1'lerin altında, 0.98-0.99 seviyelerinde bulunduğuna dikkati çekti.

    Faizlerin bu seviyelere inmesi halinde tüketicinin, rahat finansman imkanıyla yeniden araç alımına devam edeceğini belirten Erce, "Ama yüzde 1'lerin üzerine çıktığında, hatta şu anda yüzde 2'lerin üzerindeki rakamlarla maalesef tüketici borçlanmak istemiyor. Ne kadar zamanda olur, onu Merkez Bankası'nın politikaları belirleyecek ama faiz oranlarının normalleşmesi otomotiv pazarının da canlanmasını sağlayacak en önemli faktör" diye konuştu.

    ‘PAZAR KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ'

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
    'Otomotivde ÖTV ve KDV indirimleri çarkları döndürdü, istihdamı korudu'
    Otomotiv pazarının kritik seviyenin altına indiğini vurgulayan Erce, "En son ocak ayına ilişkin bu rakamları 2003 yılında görmüştük. Dengelenmeden sonra yeniden bir artış olacaktır tabii ama şu anda en kritik 2 konudan biri ekonomik aktivitenin hareketlenmesidir. Bu biraz güven ortamının da iyileşmesine bağlı… İkinci konu da faizlerde zaten bir geri çekilme adım adım oluyor. Bu geri çekilmenin daha aşağı seviyelere gelmesi noktasında otomotiv pazarı da paralel olarak canlanacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Ekinci: Otomotiv işçileri ‘sarı sendika’ya son verilsin istiyor
    Türkiye Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası kuruluyor
    Otomotiv endüstrisi Rusya'dan vazgeçmiyor
    Etiketler:
    ÖTV indiridimi, faiz, ÖTV, Otomotiv pazarı, Otomotiv, Hazine ve Maliye Bakanı, AA, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Hayri Erce, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak
    Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçak otoyoldan geçti
    Karikatür
    Mogherini: Venezüella’daki krizin çözümünü ülke halkı kendisi bulmalı
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet