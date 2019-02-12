Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: Tanzim satışta planlama 2.5 aylık

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Poyraz, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'na konuk oldu.
Poyraz, tanzim satışlara ilişkin, "Fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı" dedi.
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Tanzim satışta 2.5 aylık planlama yapıldığını ifade eden Poyraz, "Açıkta üretilenler piyasaya girince fiyatlar ürün bolluğundan gevşeyecek" diye konuştu.
Poyraz, "Gelecek dönemde tüketicinin mutfağında kullandığı hemen hemen her üründe kooperatif olarak piyasada bulunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
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