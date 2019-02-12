Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: Tanzim satışta planlama 2.5 aylık

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satışlara ilişkin, "Fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu. Poyraz, tanzim satışta 2.5 aylık planlamalarının olduğunu söyledi.