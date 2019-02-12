İŞKUR: Türkiye'de son 1 yılda 1.3 milyon kişi işsiz kaldı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kaldı. Buna göre toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik son bir yılda yüzde 54 arttı. Türkiye'de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kaldı ve toplam işsiz sayısı 38 milyona yükseldi. İşsiz sayısı, Ocak 2018'de 2 milyon 457 bin olarak belirlenmişti.

Kayıtlı işsiz sayısı 24 Haziran 2018'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası büyük oranda arttı.

Temmuz 2018'de işsiz sayısı 2 milyon 67 bindi. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sonrası ise buna 1 milyon 105 bin kişi daha eklendi.

Euronews'in aktardığına göre İŞKUR verileri yalnızca kayıtdışı işsiz sayısını kapsamıyor.